La UPV lidera un proyecto europeo para desarrollar nuevas terapias contra la tuberculosis resistente

La iniciativa también busca combatir otras infecciones bacterianas

VALÈNCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) lidera NanoBiCar, un proyecto europeo cuyo objetivo es desarrollar nuevas terapias para combatir infecciones bacterianas, especialmente la tuberculosis, una de las enfermedades más mortales en el mundo.

En este sentido, el investigador del Instituto Interuniversitario de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico en la UPV y coordinador del proyecto, Ramón Martínez Máñez, ha señalado que la tuberculosis "se ha vuelto cada vez más difícil de tratar debido a la resistencia de algunas cepas a los antibióticos convencionales", según ha indicado la institución académica en un comunicado.

"Para hacer frente a ello, en NanoBiCar proponemos un enfoque completamente diferente: utilizar ARN mensajero (mRNA) encapsulado en nanopartículas lipídicas para estimular el sistema inmunitario y atacar las bacterias de manera segura y eficaz, sin crear nuevas resistencias", ha destacado el investigador, quien ha agregado que "es una estrategia similar a la utilizada en algunas vacunas recientes, pero que se propone aplicar por primera vez a enfermedades bacterianas".

A diferencia de los antibióticos tradicionales, que pueden afectar tanto a bacterias dañinas como a las beneficiosas y generar resistencias, el enfoque de NanoBiCar es "mucho más específico". Al modular la respuesta inmune, estas nuevas terapias "podrían eliminar bacterias tanto intracelulares como extracelulares sin dañar otros tejidos del cuerpo". Además, funcionarían incluso en personas con sistemas inmunitarios debilitados, lo que "ampliaría su uso a muchos más pacientes".

El proyecto probará tres tipos de mRNA encapsulado en diferentes etapas de la infección tuberculosa: latente, aguda y crónica, para comprobar su eficacia y seguridad. Aunque el objetivo principal es combatir la tuberculosis, esta tecnología podría aplicarse a otras infecciones bacterianas difíciles de tratar y resistentes a los antibióticos actuales.

"Esto abriría la puerta a una nueva generación de tratamientos en lugares con alta carga bacteriana y pocos recursos médicos, ofreciendo soluciones más accesibles y efectivas", ha subrayado el coordinador del proyecto.

PARTICIPACIÓN

La iniciativa, liderada por la UPV, está financiada por la Unión Europea a través del programa Horizonte Europa, dentro de la convocatoria EIC Pathfinder, gestionada por el EuropeanInnovationCouncil (EIC).

Además de la UPV, NanoBicar cuenta con la participación de: el Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red M.P. (España), la Fundación Centro de Investigación Príncipe Felipe (España), Armando Acosta Domínguez (España), el Technion - Israel Institute of Technology (Israel), María Elena Sarmiento García San Miguel (España), Víctor Pallaruelo-Santamaría (España), el Centre National de la Recherche Scientifique CNRS (Francia) y el Academisch Ziekenhuis Leiden (Países Bajos), The Foundation for Medical Research Infrastructural Development and Health Services Next to the Medical Center Tel Aviv (Israel) y el Institut de Investigacio en Ciencies de la Salut Germans Trias i Pujol (España).

Todos los socios de NanoBiCar se darán cita este lunes y el martes en el campus de Vera de la Universitat Politècnica València, en la reunión inicial de este proyecto que busca aportar nuevas soluciones terapéuticas no solo para la tuberculosis, sino también para otras enfermedades bacterianas, contribuyendo a combatir la resistencia antimicrobiana.