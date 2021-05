La UV participa en un proyecto europeo que usa inteligencia artificial para entender el cambio climático

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Una colaboración de quince centros de investigación europeos, entre ellos el Image Processing Laboratory (IPL) de la Universitat de València (UV), ha recibido financiación del programa H2020 --una partida de 14 millones-- para analizar la influencia del cambio climático en los fenómenos meteorológicos extremos.

Se trata del proyecto XAIDA, cuyo objetivo final es mejorar la detección de extremos climáticos y evaluar mediante Inteligencia Artificial (IA) los riesgos y su atribución a la actividad humana, así como elaborar material docente y divulgativo orientado principalmente a las generaciones venideras.

El clima cambia velozmente y produce pérdidas y daños en todas las áreas y sectores. Resulta especialmente relevante la forma en que el cambio climático modifica y potencia los fenómenos meteorológicos extremos. A menudo, los sucesos extremos proporcionan información sobre las condiciones climáticas futuras y sus implicaciones, pero no todos ellos son precursores del futuro. Por eso, es importante establecer o refutar científicamente un vínculo causal entre los sucesos y la influencia humana en el clima, explican desde la universidad valenciana.

Si bien los climatólogos han evaluado con éxito la relación entre el cambio climático y fenómenos como las olas de calor o las lluvias torrenciales, sigue siendo difícil establecer esta vinculación en otro tipo de sucesos extremos. Sin embargo, la interdisciplinariedad y los métodos desarrollados recientemente en el ámbito de la Inteligencia Artificial ofrecen un gran potencial a la hora de buscar soluciones en este sentido y avanzar en los procesos de adaptación al cambio climático.

XAIDA, un nuevo proyecto financiado por la UE que comenzará en septiembre de 2021, reúne la experiencia interdisciplinaria de un consorcio liderado por el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institute Pierre Simon Laplace (IPSL) y la Vrije Universiteit Amsterdam, y formado por 15 universidades y centros de investigación, entre ellos el Image Processing Laboratory (IPL) de la Universitat de València.

El consorcio agrupa a expertos en aprendizaje automático, estadística y modelización del clima. Juntos diseñarán nuevos métodos y los aplicarán a sucesos recientes de gran impacto; examinarán su posible vinculación y asociación causal (atribución) con el cambio climático antropogénico, y predecirán si dichos fenómenos --u otros más intensos-- se darán en el futuro, con qué frecuencia y con qué intensidad.

El equipo evaluará los riesgos y las posibilidades de adaptación a sucesos futuros similares. Además, elaborará material divulgativo para el público en general, así como material docente orientado a la formación y concienciación de las generaciones más jóvenes.

"A menudo escuchamos que determinados fenómenos climáticos extremos, como las olas de calor o las inundaciones, son causadas por el cambio climático. Es peligroso afirmar tal cosa sin haber realizado un análisis estadístico riguroso", comenta Gustau Camps-Valls, uno de los científicos españoles más citados mundialmente en su campo e Investigador Principal de la Universitat de València en el consorcio.

SEQUÍAS

"Para ello, trabajamos con IA en tres direcciones. Por una parte, desarrollamos técnicas capaces de detectar en espacio y tiempo una gran variedad de extremos, como las sequías, por ejemplo. Por otra, desarrollamos modelos capaces de anticiparse a estos eventos y a impactos como las pérdidas en cultivos. Y por último tratamos de discernir si tales eventos hubieran sido posibles y con qué frecuencia e intensidad se hubieran dado en un mundo contrafactual sin la acción humana sobre el planeta", concluye Camps-Valls.

El consorcio está formado por el Centre National de la Recherche Scientifique - IPSL, Vrije Universiteit Amsterdam, University of Oxford, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Met Office Hadley Centre, Max-Planck Gesellschaft, Universitat de València, University of Leipzig, Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt, ETH Zürich, Helmholtz Centre for Environmental Research, University of Reading, UNESCO - International Centre for Theoretical Physics, Office for Climate Education, Red Cross Red Crescent Climate Centre), dirigido por el CNRS-IPSL y la VU de Amsterdam.

El trabajo tiene una duración de cuatro años y ha recibido 14 millones de euros de financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º 101003469.