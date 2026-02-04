València estrena un proyecto europeo que transforma residuos agroalimentarios con una unidad en Mercavalència

València se convierte en el primer nodo demostrador del proyecto MixMatters con una unidad de separación inteligente de residuos agroalimentarios instalada en Mercavalència. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

La ciudad de València ha estrenado el primer piloto europeo que transforma residuos agroalimentarios en recursos de alto valor, según ha informado el ayuntamiento de la ciudad en un comunicado. Así, ha señalado que la capital valenciana se convierte en el primer nodo demostrador del proyecto MixMatters con una unidad de separación inteligente instalada en Mercavalència.

Esta iniciativa permite utilizar robótica e inteligencia artificial para recuperar compuestos de alto valor y reducir las emisiones de CO2 derivadas de la gestión de residuos. El consistorio ha asegurado que al acoger la primera demostración real del proyecto europeo MixMatters, València da "un paso decisivo en economía circular".

Esta iniciativa transforma residuos agroalimentarios mixtos en nuevos flujos de valor mediante una tecnología de separación inteligente pionera en Europa.

El proyecto está financiado por la Circular Bio-based Europe (CBE-JU) y lo desarrolla un consorcio de 18 socios europeos de ocho países: España, Bélgica, Finlandia, Alemania, Austria, Italia, Eslovenia y Reino Unido. Entre los participantes se encuentra el consistorio de la capital valenciana a través de València Innovation Capital. Se cuenta con la coordinación del centro tecnológico valenciano Ainia.

El objetivo es "demostrar un sistema innovador para separar y valorizar residuos mixtos del sector agroalimentario en tres plantas piloto en España. Con una dotación de 5,7 millones de euros, la iniciativa busca reducir el impacto ambiental del desperdicio alimentario y generar nuevas cadenas de valor en la bioeconomía circular.

La concejala de Innovación en el Ayuntamiento de València, Paula Llobet, ha insistido en destacar que "València es la primera ciudad del proyecto en poner en marcha esta tecnología pionera, que incorpora robótica e inteligencia artificial para la separación de residuos orgánicos en condiciones reales".

Llobet ha considerado que esto supone "un avance que refuerza" el "liderazgo en innovación urbana desde la práctica". "A través de nuestro Sandbox Urbano, ponemos la ciudad al servicio de la innovación, convirtiéndola en un laboratorio donde grandes retos como la gestión de residuos o la sostenibilidad alimentaria se abordan con soluciones reales y aplicables", ha afirmado la edil.

Por su parte, el presidente de Mercavalència y concejal de Comercio y Mercados en València, Santiago Ballester, ha señalado que el hecho de que "este primer piloto europeo se ponga en marcha en Mercavalència no es casualidad.

Así, ha subrayado que Mercavalència "es una infraestructura pública al servicio del sistema alimentario de la ciudad y de las personas que trabajan cada día para garantizar un suministro sostenible, eficiente y de calidad".

"Proyectos como MixMatters refuerzan el papel de Mercavalència como motor de innovación aplicada y como una herramienta clave para avanzar hacia una economía circular que beneficia" a esta ciudad, ha manifestado Ballester.

El vicepresidente de Mercavalència y concejal de Residuos, Carlos Mundina, ha destacado "la importancia de avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de los residuos orgánicos, incorporando innovación tecnológica que permita reducir emisiones y minimizar el impacto ambiental".

"Iniciativas como MixMatters nos ayudan a mejorar los procesos de tratamiento y a convertir residuos que hasta ahora no podían valorizarse en nuevos recursos, contribuyendo de forma directa a la lucha contra el cambio climático", ha afirmado.

El coordinador del proyecto MixMatters, Nicolas Issaly, ha expuesto que "MixMatters tiene como objetivo demostrar, en condiciones reales, cómo una unidad de separación móvil con robótica e inteligencia artificial puede convertir flujos mixtos de biorresiduos en nuevos recursos de alto valor".

El piloto de Mercavalència es el primer paso de una validación que continuará en otros dos sectores productores de residuos mixtos: la industria alimentaria (Natural de Montaña - Anna) y los centros de tratamiento de residuos orgánicos procedentes de invernaderos (SACh - Almería). "Así avanzamos hacia una gestión de residuos más eficiente, con menos CO2 y más oportunidades para la bioeconomía circular", han subrayado.

TECNOLOGÍA DE VARIOS SOCIOS

El piloto de MixMatters en Mercavalència se articula en torno a una unidad de separación móvil, diseñada y construida por SITRA, que integra robótica y visión por inteligencia artificial para identificar y clasificar automáticamente biorresiduos con impurezas (plásticos, cartón o vidrio).

La solución incorpora tecnologías de varios socios del consorcio. Recycleye contribuye a la separación de plásticos y cartón; VTT aporta los procesos de deshidratación y estabilización; e ILVO realiza el análisis de la composición de la fracción orgánica.

El objetivo es transformar estos residuos en subproductos de alto valor --ingredientes en polvo, concentrados de azúcares, proteínas y fibras, compuestos bioactivos y monómeros plásticos--, reduciendo el vertido y la incineración. En la fase de València se procesarán hasta 16 toneladas de residuos.

CONTENEDOR MARRÓN

La puesta en marcha del piloto de MixMatters se suma a la estrategia que València desarrolla desde hace años en materia de gestión de la fracción orgánica, ha afirmado el consistorio, que ha expuesto que la implantación del contenedor marrón para la recogida selectiva de residuos orgánicos comenzó en 2016 y se completó a finales de 2021.

El Ayuntamiento ha detallado que los residuos orgánicos recogidos de forma separada se trasladan a la planta de la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (EMTRE), donde son valorizados para la producción de compost, que posteriormente se utiliza en jardines y huertos.

Durante 2025, se han recogido 46.440 toneladas de residuos orgánicos, una cifra que representa un incremento del 5 por ciento respecto a 2024 y que "evidencia la consolidación de este modelo", ha añadido la administración local.

"UN RETO COMPLEMENTARIO"

En este contexto, MixMatters aborda "un reto complementario": "la valorización de residuos agroalimentarios mixtos, que hasta ahora no podían tratarse mediante los sistemas convencionales de recogida y tratamiento". "La puesta en marcha de este nodo demostrador consolida a València como un referente en innovación urbana", ha resaltado el consistorio.

El proyecto se desarrolla gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de València, a través de València Innovation Capital, y Mercavalència, que actúa como entorno real de prueba bajo el modelo de Sandbox Urbano.