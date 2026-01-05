El '112 CV' refuerza su personal en más de un 30% la noche de Reyes

Archivo - Sala del '112 CV' - GVA - Archivo

VALÈNCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de Emergencias '1·1·2 Comunitat Valenciana' reforzará su personal en más de un 30 por ciento en la noche de la festividad de los Reyes Magos, que este año coincide con un episodio de lluvias, nieve y bajas temperaturas. Este incremento de personal se realiza con la finalidad de atender las incidencias relacionadas con esta celebración y dar respuesta ante "cualquier eventualidad" ocasionada por el citado temporal.

En concreto, la sala de atención del 1·1·2 contará durante el día 5 con un equipo de operadores, coordinadores y supervisores compuesto por 63 personas, mientras en una jornada habitual el servicio está atendido por 55. El mayor refuerzo se realiza en el turno de noche del día 5 con 12 personas, frente a las 9 habituales de un día ordinario, concretamente un 33% más, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) emitió el viernes un aviso especial, en base a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), informando de un episodio de lluvias y nevadas en la Comunitat Valenciana, que tendría mayor afección los días 4 y 5 de enero con la formación de precipitaciones en forma de nieve en cotas medias y bajas en las sierras de la Comunitat Valenciana.

En esta línea, el CCE ha establecido este lunes la situación 0 del Procedimiento de Actuación de Nevadas en las comarcas de Castellón de Els Ports y l'Alt Maestrat al existir carreteras afectadas por la nieve.

Al respecto, la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha especificado que este incremento del personal en la sala de atención de llamadas se realiza para ofrecer "un mayor y mejor servicio dadas las circunstancias excepcionales de este episodio meteorológico coincidente con la festividad de los Reyes Magos y una mayor afluencia de vehículos en las carreteras valencianas con el consabido peligro de accidentes en las zonas de umbría con la formación de placas de nieve".

La responsable ha señalado que desde Emergencias, ante "la incertidumbre" de este episodio, "se difundió el aviso especial a los municipios y organismos con la finalidad de activar con antelación sus planes de protección civil y protocolos de actuación y establecer las medidas preventivas oportunas, entre las que se podrían incluir la cancelación, retraso o cambios de horarios de los actos relacionados con la festividad de los Reyes Magos".

Y ha recalcado que, en caso de que las cabalgatas de Reyes se realicen al no observarse peligro a causa del temporal, se deben seguir "una serie de medidas preventivas, como evitar las aglomeraciones y calles estrechas, vigilar en todo momento a los más pequeños, fijar un punto de encuentro y que no se baje a la calzada para recoger caramelos sino que se respeten las vallas e instrucciones de los organizadores y del personal de seguridad".