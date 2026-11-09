Una marcha por la vivienda lleva las reivindicaciones del 11N a la CEV y al Consell: "Se ha acabado el rentismo"

Manifestantes durante la entrega del manifiesto conjunto con las reivindicaciones laborales de cara a la huelga general del 11N, en la sede de la CEV, a 9 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos y organizaciones del movimiento por la vivienda han protestado este lunes en una marcha que ha discurrido por las sedes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), de Les Corts y de la Conselleria de Vivienda, con el objetivo de trasladar sus reivindicaciones de cara a la huelga general de este 11 de noviembre y para reclamar que "se ha acabado el rentismo en la Comunitat Valenciana".

La movilización ha contado con la participación de representantes de CCOO PV, UGT-PV, Intersindical Valenciana, CGT, CNT y COS, acompañados por el Sindicat de Llogateres y la PAH.

Las organizaciones sociales se han concentrado a las 10.30 horas ante la sede de la patronal, que ha amanecido vandalizada con pintura. Una acción de la que los sindicatos UGT y CCOO se han desmarcado. Desde allí, han coreado consignas como 'S'omplin les carteres a costa del treball, vaga general' (se llenan las carteras a costa del trabajo, huelga general) o 'Treball precari per al empresari' (Trabajo precario para el empresario). Además, los participantes han portado unas figuras grandes con las manos machadas de sangre y el rostro del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y de un buitre.

Los convocantes han tratado de presentar por el registro de entrada de la CEV un documento dirigido a la junta directiva y la presidencia de la organización empresarial, pero no se les ha permitido acceder al edificio.

DENUNCIAN EL "INMOVILISMO" DE LA PATRONAL

En este documento, los sindicatos manifiestan su "rechazo al inmovilismo y al bloqueo patronal ante las reivindicaciones de la clase trabajadora". Además, denuncian la "falta de compromiso empresarial con los avances sociales y laborales".

Las organizaciones sindicales exponen en su escrito "las principales resistencias de la patronal que impiden mejorar las condiciones de trabajo", como el "bloqueo de la negociación colectiva y de los convenios sectoriales"; "la negativa a reducir la jornada laboral" y la "falta de compromiso con el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), entre otras.

La marcha reivindicativa se ha desplazado después para situarse durante unos minutos ante la sede de Les Corts, donde los participantes han clamado contra los "recortes" de servicios públicos.

RECLAMAN MEDIDAS A LA GENERALITAT

A continuación, la manifestación ha seguido hasta la sede de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, donde se han coreado mensajes como 'tindre sostre no és un luxe, és un dret universal' (tener techo no es un lujo, es un derecho universal) o 'Cap desnonament sense resposta' (ningún desahucio sin respuesta).

Varios integrantes de la PAH y del Sindicat de Llogateres han entregado un escrito a representantes de la Conselleria en el que movimientos sociales piden "parar los desahucios de manera indefinida"; bajar los precios de alquiler y establecer los contratos de alquiler como indefinidos, a través de una regulación que ataque los beneficios de rentistas y especuladores; expropiar los pisos vacíos y dedicados a la especulación, turística e inmobiliaria, para crear un parque de vivienda desmercantilizado; prohibir la compra de vivienda con fines especulativos y limitarla al uso residencial e ilegalizar las empresas de desocupación y acabar con el acoso".

"ESTÁ PONIENDO EN DUDA LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA"

La portavoz del Sindicat de Llogateres, Eva García, ha destacado que, con estas movilizaciones, se conseguirá "que el derecho a la vivienda esté por delante del derecho a la especulación". "Se ha acabado el rentismo aquí en la Comunitat Valenciana. Vamos a estar, gobierne quien gobierne, peleando las inquilinas, el Sindicat d'Habitatge, la PAH y Entre Barris por toda la ciudadanía y todas las personas que estamos viviendo en este territorio".

El portavoz de la PAH y de los movimientos integrados en la Mesa de Vivienda, José Luis González, ha advertido que "la falta de vivienda está poniendo en duda la propia convivencia democrática y los fundamentos de una sociedad en la que podamos convivir todo el mundo".

"No puede ser que los precios del alquiler estén desorbitados, que se desahucien familias todos los días, que se venda vivienda del parque valenciano para especular, que en este momento el parque público de vivienda sea una miseria. Pensemos que, además, la banca rescatada, que nos costó más de 70.000 millones de euros, no lo devuelve. Por tanto, hay que expropiar las viviendas de la banca rescatada y todos aquellos que están haciendo especulación tanto inmobiliaria como turística", ha sostenido.

González ha subrayado que la Generalitat tiene "todas las competencias" en materia de vivienda y que "no se puede estar contra la Constitución, no se puede estar contra el Estatut d'Autonomia, los tratados internacionales y contra los derechos humanos".

Así, ha manifestado que la huelga general de este 11 de noviembre debe constituir un "punto de inflexión" para que se presente un plan que entienda la vivienda como un derecho y no como "un elemento de mercantilización y un activo financiero".

Además, ha añadido que también tienen su parte de responsabilidad el Ayuntamiento de València y el Gobierno central, cuya Ley de Vivienda "no está resolviendo los problemas".

Respecto a cómo cree que será la respuesta de la ciudadanía a la convocatoria, José Luis González ha indicado que percibe un "ambiente positivo" y ha realizado un llamamiento a la participación, antes de recordar que la huelga es productiva pero también de consumo. Se han convocado manifestaciones a las 18 horas en València, Alicante, Castelló y Elx.

Asimismo, ha mostrado preocupación por la "ideologización terrible" y "reduccionista" que existe tanto sobre la convocatoria como sobre el problema del acceso a la vivienda.

"Las organizaciones de vivienda exigimos que nuestras demandas no se entienden como una estrategia politiquera. Entendemos que el derecho a la vivienda lo tienen todas las personas, voten o no voten o voten a la opción que sea", ha remarcado, antes de exigir que "el derecho a la vivienda no se convierta en un arma electoral sino en un arma de derechos humanos y un arma de transformación de las políticas prácticas, porque gobierne quien gobierne vamos a exigir el derecho a la vivienda".