Los 1.300 vecinos que permanecen evacuados podrán volver a sus casas tras darse por estabilizado el incendio

Gabriela Bravo asegura que, si todo va bien, a partir de las 19.00 horas se dará por controlado el fuego

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este viernes que los 1.300 vecinos que permanecen desalojados -de los municipios de Montanejos, Montán y Fuente La Reina y de la pedanía Los Calpes de Puebla de Arenoso- como consecuencia del incendio forestal que se inició en Villanueva de Viver (Castellón) ya podrán volver a sus casas, y lo harán de manera progresiva, por lo que se normaliza la situación de miles de personas.

Así lo ha indicado el jefe del Consell tras la reunión con los responsables de extinción del incendio de Villanueva de Viver.

El incendio se ha dado por estabilizado, aunque se mantiene la vigilancia, según han informado fuentes de la Generalitat Valenciana.

Ximo Puig ha agradecido especialmente el trabajo de todos aquellos que han participado en la lucha contra el incendio.

"Creo que los valencianos podemos estar tranquilos de todo el trabajo que se hace, de una manera tan coordinada y tan eficaz, teniendo en cuenta las enormes dificultades", ha dicho.

"Desgraciadamente nos esperan tiempos muy difíciles, y tenemos que aprender de cada incendio y de cada circunstancia de estas para prevenir, que es el único elemento que tenemos a nuestro alcance, y después actuar con la determinación y las convicciones que hemos hecho en este momento", ha añadido.

El secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel, explicaba esta mañana en atención a los medios en el Puesto de Mando Avanzado de Barracas que el incendio llevaba ya 24 horas sin llama y con un perímetro "muy consolidado".

Por el momento, el número de hectáreas afectadas por el incendio es de 4.700 y tienen un gran valor ecológico. Esta mañana se han incorporado a las tareas de extinción siete aéreos, mientras que 120 efectivos terrestres siguen refrescando y asegurando los puntos más sensibles del perímetro.

PEQUEÑAS INCIDENCIAS

Por su parte, la consellera de Justicia, Interior y Admistración Pública, Gabriela Bravo, ha destacado que el incendio se ha dado por estabilizado a las 11.00 horas. "Ha habido durante la mañana pequeñas incidencias que han sido atendidas enseguida, todavía existen puntos calientes pero de menor calado y se mantienen medios terrestres -alrededor de unas 120 personas- y medios aéreos, en menor medida, que ahora realizan tareas de vigilancia", ha dicho.

"Se mantendrán estos medios a lo largo de todo el fin de semana, donde, según AEMET, habrá una situación bastante critica debido a las fuertes rachas de viento, que alcanzarán hasta los 100 kilómetros/hora, por lo que hay que mantener la alerta y se mantendrán vuelos de vigilancia permanente y medios terrestres para evitar cualquier tipo de reproducción o de reactivación", ha añadido.

Bravo ha señalado que, si todo va bien, a lo largo de la tarde, se dará por controlado el incendio a partir de las 19.00 horas.

Por otra parte, ha resaltado que la mayor parte de personas desalojadas volverán a sus casas por sus propios medios y que solo requerirán asistencia o apoyo cuatro o cinco, y ha manifestado que la normalidad solo afectará a los vecinos, "pues se mantendrá la vigilancia en las carreteras y vías por parte de la Guardia Civil para evitar que las personas que no residen en las poblaciones afectadas por el incendio puedan transitar por estas vías". Bravo ha pedido "mucha prudencia" a todas las personas "porque se seguirá trabajando en la zona y hay lugares muy peligrosos".

"Queremos recuperar la normalidad para la Semana Santa y que personas con segunda residencia puedan desplazarse a estas poblaciones y disfrutar, pero para ello pedimos prudencia y que los que no vivan en estas poblaciones se queden en sus casas", ha destacado.

INVESTIGACIÓN

Sobre la causa del incendio, la consellera ha señalado que la investigación se está centrando en los trabajadores que estaban haciendo tareas de limpieza en Villanueva de Viver, "pues al parecer el foco de ignición se ha situado donde se realizaban esos trabajos, pero hay que dejar trabajar a la Guardia Civil, y cuando tenga una prepuesta tendrá que elevarse al juzgado de instrucción en caso de que haya algún tipo de responsabilidad penal".

Respecto a la prevención, Bravo ha indicado que "los bosques están llenos de combustible porque, si no tuvieran combustible, no hablaríamos de bosques, sino de un campo de fútbol o de una pista de baloncesto". "Es cierto que hace falta una política global, pues no hablamos solo de prevención, que es fundamental, sino de que tienen que incorporarse otros elementos importantísimos como los efectos de la despoblación", ha añadido.

"Los bosques valencianos presentan la imagen que tienen porque cada año la Comunitat Valenciana incorpora como suelo forestal 3.300 hectáreas de zona de cultivo que queda abandonado y sigue siendo terreno en manos privadas", ha subrayado.

Al respecto, ha apuntado que "el tema de la despoblación hay que abordarlo porque hay que abordar la puesta en marcha de un plan que tenga todas esta miradas: la preventiva, pero teniendo en cuenta qué tareas de limpieza se pueden hacer porque todo no se puede limpiar, como algunos barrancos". "Es necesario trabajar con la mirada global de que el problema del incendio no ha sido solo la falta de limpieza, pues hay muchos problemas que requieren de una actuación conjunta", ha afirmado.

AYUDAS

En cuanto a las ayudas a los municipios afectados por el incendio, Bravo ha reseñado que se van a gestionar "como siempre". "Somos conscientes que son municipios pequeños con ayuntamiento con escasos recursos, por lo que van a tener todo el apoyo técnico de la Generalitat", ha indicado.

"Nuestros esfuerzos ahora se centran en la gestión del incendio, que no está extinguido, y tenemos que seguir coordinando recursos para evitar reproducciones o daños a las personas, pero en cuanto estemos en situación de postemergencia constituiremos una mesa donde están presentes todas las administraciones afectadas y en ese marco se determinarán las ayudas que corresponden", ha concluido.