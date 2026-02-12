El 20% de las 240 viviendas del Plan Casa Fácil de Elche se destinará a alquiler para jóvenes

Archivo - Obras de vivienda - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 20 por ciento de las 240 viviendas de protección pública (VPP) previstas en el Plan Casa Fácil promovido por el Ayuntamiento de Elche (Alicante), es decir, unas 48, se destinará a alquiler para jóvenes.

De este modo, la empresa municipal Pimesa dispondrá de esos inmuebles y el 80% restante (192) saldrá a la venta como vivienda protegida, "con precios limitados conforme a la normativa estatal". Se estima que el precio pueda oscilar entre 176.000 y 208.000 euros, aproximadamente un 35% por debajo del mercado, dependiendo de la zona y tipología, según ha asegurado el consistorio en un comunicado.

Precisamente, el consejo de administración de Pimesa ha clasificado las ofertas más ventajosas del Plan Casa Fácil, que persigue la construcción de esas 240 VPP en diferentes puntos de Elche mediante permuta de cuatro parcelas municipales incluidas en dos lotes.

En cuanto al lote primero, el adjudicatario propuesto es Fama Rehabilitaciones SLU, que desarrollará 181 viviendas protegidas distribuidas en tres solares. Así, en el sector E-27 (Hospital Vinalopó) se construirán 168 viviendas, 230 plazas de aparcamiento, 230 trasteros y dos locales comerciales. Además, se levantarán nueve inmuebles en Torrellano y cuatro en la calle Carmelo Serrano García en Carrús. De este paquete, Pimesa recibirá 37 viviendas con plaza de garaje vinculada, todas en el sector E-27.

Por su parte, respecto al segundo lote, la compañía propuesta es Alcudia Servicios y Obras SL, que construirá 59 viviendas protegidas en una parcela situada en el Pla de Sant Josep junto al Mercado, así como 71 plazas de aparcamiento y 42 trasteros. En este caso, la empresa municipal ilicitana recibirá once viviendas con garaje vinculado.

ALCALDE: "CONTROL PÚBLICO"

Al respecto, el alcalde de Elche, el 'popular' Pablo Ruz, ha destacado que "el Plan Casa Fácil demuestra que es posible activar suelo público sin vender patrimonio a bajo precio, que se puede generar vivienda protegida real para las familias con precios sensatos y mantener el control público sobre todo el proceso".

El primer edil, que encabeza el equipo de gobierno de PP y Vox, también ha valorado que se trata de "una política de vivienda activa, eficaz y orientada socialmente a los jóvenes, que combina gestión rigurosa de los recursos y compromiso con quienes más necesitan acceder a una vivienda" en la ciudad.

Además, el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha subrayado que el consejo de administración de Pimesa también ha acordado solicitar a la Generalitat Valenciana una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 para la ejecución del edificio de 76 viviendas de alquiler asequible en Travalón, que pasará a denominarse Edificio El Araceli, así como el abono de la subvención concedida por importe de 2,9 millones de euros.

Del mismo modo, la empresa municipal ha aprobado la licitación de las obras del edificio de 45 viviendas en San Antón, con un presupuesto base de 4,17 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses, así como la licitación de los servicios de asistencia técnica, redacción de proyectos y dirección de obra para la demolición del bloque ocho, con un presupuesto base de 34.362 euros.

Soler ha destacado que "en estas bases estará incluido el detalle de cómo poder retirar todos los enseres que por indicación de los informes técnicos tuvieron que dejarse en este bloque cuando fue desalojado, algo prioritario para este gobierno municipal".

PSPV: "JUGOSOS BENEFICIOS"

Desde la oposición, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, ha asegurado que el equipo de gobierno propone "vivienda cara para los ilicitanos y jugosos beneficios para las constructoras".

"Nosotros estamos absolutamente a favor de construir vivienda, es necesario, pero no dando suelo público a empresas privadas para que el Ayuntamiento solo se quede el 20% y el resto sea para que las empresas vendan y obtengan beneficios", ha afirmado.

También ha resaltado que, "según la documentación del consejo, las dos empresas adjudicatarias de forma provisional obtendrán un beneficio neto de 5,9 millones de euros, mientras la ciudadanía pagará hasta 255.000 euros (IVA incluido) por pisos de tres habitaciones sin trastero y sin aparcamiento", en lo que ha calificado como "la milla de oro urbanística de Elche", en alusión al sector E-27.

"El Plan Casa Fácil no es el camino correcto y venimos diciéndolo desde hace ya mucho tiempo. El camino correcto es parque público de vivienda, promoción pública directa de gestión pública en régimen de alquiler asequible, como hacen los países del resto de Europa", ha manifestado Díez.

Frente a este modelo, ha reivindicado "el modelo del PSOE con el edificio de 76 viviendas de alquiler promovido en la anterior legislatura con fondos Next Generation y que ahora se encuentra en construcción", según recoge el PSPV en un comunicado.

COMPROMÍS: "PRECIOS DE LA BURBUJA DE MERCADO"

Desde Compromís, su portavoz municipal, Esther Díez, considera que "Ruz no está ofertando vivienda asequible" en el municipio, "sino vivienda a precios de la burbuja de mercado con un pequeño descuento".

La coalición ha afirmado, en un comunicado, que "el margen de beneficio con el que van a quedarse las constructoras privadas es de 4.850.248,72 euros, en el caso de lote uno, y 1.083.018 euros, en el caso del lote dos".

"Quienes podrán acceder a estas viviendas seguirán siendo personas con ingresos de hasta 66.000 euros anuales, y esto debido al tope que el PP ya subió en 2024", han manifestado desde el grupo municipal Compromís.

Al mismo tiempo, ha defendido que "sea la administración pública, o bien el Ayuntamiento o bien Pimesa", la que se encargue "de todo el proceso de comercialización, desde la publicidad que se hace hasta la entrega de las llaves, además de verificar todos los requisitos que se exigen a las personas que quieren optar a este tipo de casas".