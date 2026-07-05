Unos 200 medios terrestres y 15 aéreos trabajan para apagar el fuego de Soneja y evitar que llegue a Sierra de Espadán

Puesto de mando del incendio de Soneja, a 5 de julio de 2026, en Soneja, Castellón - Javier Escriche - Europa Press

CASTELLÓ, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha cifrado en más de 200 los efectivos terrestres y 15 medios aéreos los que trabajan para tratar de controlar el incendio declarado entre las 13.30 y las 14.00 horas en la zona del corral de Amorós, en Soneja (Castellón), y evitar que llegue al parque natural de la Sierra de Espadán.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado que se ha ubicado en Soneja, ante un incendio que se ha declarado en este término municipal pero que posteriormente se ha trasladado hacia la zona de Azuébar, localidad que ha sido evacuada.

En total, según el conseller, se han evacuado a unas 500 personas, pero ha precisado que este es un municipio turístico por lo que muchas de ellas se han ido a su primera residencia mientras que otras han sido trasladadas al centro cultural de Soneja, donde están proporcionándoles avituallamiento y "seguramente se queden esta noche para ver cómo va evolucionando el incendio".

Valderrama ha recalcado que en las tareas de extinción están trabajando todas las administraciones: Generalitat, Administración General del Estado o Diputación Provincial de Castellón, hasta más de 200 efectivos y más de 15 medios aéreos "intentando sofocar todos los flancos que están afectando a la zona" e intentando "aprovechar las ventanas de cuando el viento sople menos y también aumente un poco la humedad".

No obstante, ha subrayado que en estos momentos estamos sufriendo una ola de calor muy importante en toda España, también en la Comunitat Valenciana, que se acrecentará la próxima semana por lo que "no podemos bajar la guardia y tenemos que trabajar todos conjuntamente y colaboración".

Entre esos 200 medios, se incluye la Unidad Militar de Emergencias, bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, bomberos del Consorcio Provincial de Castellón, la Unidad de Prevención Técnica de la Generalitat, agentes medioambientales, servicios sanitarios y Guardia Civil que ha llevado acabo la evacuación del municipio de Azuébar.

El conseller ha dicho que es pronto para saber un número de hecáteras afectadas --aunque se están haciendo vuelos perimetrales-- y ha confirmado que "en principio" el fuego no ha entrado en el parque natural de la Sierra de Espadán. "Lo que pretendemos es que no entre en este parque natural y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles". Asimismo, ha señalado que, en principio, no consta que se haya quemado ninguna vivienda diseminada de la zona donde ha empezado el fuego.

El Ayuntamiento de Castellón, a través del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, ha movilizado un dispositivo de Bomberos para colaborar en las labores de extinción del incendio. El operativo, integrado por tres vehículos y diez efectivos, permanecerá trabajando durante toda la noche y, si las circunstancias lo requieren, será relevado a primera hora de la mañana para garantizar la continuidad de la intervención, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El dispositivo desplazado está integrado por una autobomba forestal, un camión urbano y un camión nodriza, además de un equipo humano compuesto por un sargento, un cabo y ocho bomberos. Entre los efectivos movilizados se encuentra personal que se ha incorporado fuera del turno de guardia para reforzar la respuesta ante la evolución del incendio.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha trasladado "todo mi ánimo y apoyo a los equipos que están trabajando en el incendio de Soneja". Asimismo, ha destacado que "Castellón ha puesto a disposición vehículos y efectivos de Bomberos para colaborar en las tareas necesarias y contribuir a que la situación pueda resolverse lo antes posible".

Carrasco también ha agradecido "la rápida actuación y la coordinación entre las distintas administraciones y los servicios de emergencias ante una situación de estas características".