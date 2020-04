200 voluntarios de la UMH y Cruz Roja ofrecen compañía telefónica para paliar la soledad durante el confinamiento

ALICANTE, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Casi 200 voluntarios de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche (Alicante) y Cruz Roja participan en el programa #LaUMHteAcompaña para ofrecer acompañamiento telefónico para paliar la soledad que la pandemia provoca en las personas mayores, durante el período de estado de alarma.

Según ha informado la UMH y Cruz Roja, los voluntarios ha pasado un proceso de selección y formación y prestarán sus servicios desde este jueves y hasta tres meses después de concluir la cuarentena.

Aunque está abierta a toda la sociedad, esta intervención se dirige fundamentalmente a personas mayores y otros colectivos vulnerables que residen en la provincia de Alicante en un primero momento, aunque posteriormente también para toda la Comunitat Valenciana.

Se atiende especialmente a aquellas que viven solas o con su pareja y que no cuentan con familiares próximos en su ciudad de residencia o que viven en residencias para mayores, en las que se aplican las medidas de aislamiento.

Este servicio se realizará mediante un programa específico de llamadas a las personas vulnerables y mayores existentes en las bases de datos de Cruz Roja que, tras contactar con sus asambleas locales de Cruz Roja, soliciten una intervención en el ámbito del acompañamiento psicosocial.

Los voluntarios de la UMH que participan en esta iniciativa son estudiantes o Alumni UMH que cursan o han cursado los grados o licenciaturas en Psicología, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Farmacia o Medicina, así como el Máster en Psicología General Sanitaria, en Gerontología y Salud, en Gestión Sanitaria o el Máster en Terapia Ocupacional en Neurología, el Máster en Investigación en Atención Primaria, Máster en Investigación en Medicina Clínica y otras titulaciones afines, así como el Personal Docente e Investigador (PDI) de la UMH de titulaciones afines.

Previo al lanzamiento de este programa, el catedrático del Área de Psicología Social de la UMH, José Joaquín Mira, y otros profesores del Área han impartido a los voluntarios de la UMH un curso online de tres sesiones, en el que les han explicado nociones relacionadas con la atención y acompañamiento psicológico para integrarse en el equipo de especialistas de Cruz Roja en Alicante.

La UMH y Cruz Roja en Alicante participan conjuntamente en esta acción con el fin de obtener un mayor alcance entre la población general, afectada emocionalmente por esta emergencia sanitaria.

Los voluntarios ofrecerán atención a personas en situaciones devenidas por causas como angustia por la situación actual; no saber gestionar el confinamiento; no disponer de herramientas adecuadas para sobrellevar sentimientos como la impotencia, soledad o tristeza; y, sentirse impotente por no poder proteger a sus seres queridos y miedo a perderlos.

Además, se atiende el temor a no poder trabajar durante la cuarentena o el aislamiento; la preocupación por no generar ingresos y/o ser despedido de su trabajo; o el temor a ser excluido socialmente si es puesto en cuarentena, así como sentirse impotente ante la situación.