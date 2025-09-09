Unos 215.000 estudiantes, afectados por la suspensión de clases por las lluvias en Alicante

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 215.000 estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP de la provincia de Alicante se han quedado este miartes sin clases a causa de la alerta naranja por lluvias. A estos hay que sumar también el alumano de las universidades de Alicante (UA) y Elche (UMH).

Según los datos recabados por la Conselleria de Educación, los centros sin actividad son 355 públicos de la administración autonómica,

52 concertados y 14 privados.

Los ayuntamientos que han adoptado esta medida preventiva alcanzan los 44 y en la lista figuran la capital, Alicante, y municipios como Albatera, Algorfa, Algueña, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benidorm, Benijófar, Biar, Bigastro, Callosa de Segura, Calp, Catral, Cox, Crevillent, Daya Nueva, Dolores, El Camp de Mirra y El Campello.

También Pinoso, Elche, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Ibi, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Orxeta, Rafal, Redován, Relleu, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Santa Pola, Teulada, Tibi, Torrevieja y Xàbia.