El 23º Festival Internacional de Jazz de Peñíscola incluye a los pianistas Michel Camilo y Thomas Enhco

Presentación del 23º Festival Interncional de Jazz de Peñíscola - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 11 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El Festival Internacional de Jazz de Peñíscola, organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta su 23.ª edición con un cartel que vuelve a reunir a grandes nombres internacionales del género con propuestas de proximidad, como los pianistas Michel Camilo y Thomas Enhco.

El festival, que se celebra del 2 al 5 de julio, presenta un año más ocho conciertos: cuatro propuestas destacadas que tendrán lugar en el Palau de Congressos de Peníscola y cuatro conciertos gratuitos, en la plaza de Santa María de la localidad.

La directora adjunta de Música y Cultura Popular del IVC, Beatriu Traver, ha señalado durante su presentación que el Festival Internacional de Jazz de Peñíscola "combina la excelencia artística más internacional con la accesibilidad y el apoyo al tejido musical valenciano, dando especial visibilidad a intérpretes de Castellón, que comparten cartel con grandes nombres internacionales como los reconocidos Michel Camilo o Thomas Enhco".

Por su parte, el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha destacado que se trata de "una cita consolidada e importante dentro de la agenda cultural de Peñíscola que, año tras año, sigue convenciendo y sumando adeptos".

PROGRAMACIÓN

El 23º Festival de Jazz de Peñíscola comenzará el jueves 2 de julio, a las 19.30 horas, en la plaza de Santa María con la propuesta de acceso libre de Albert Bello & Oriol Saña, en un formato de cuarteto con un repertorio inspirado en la música que sonaba en la Barcelona de principios del siglo XX, recuperando y reinterpretando un patrimonio sonoro de gran valor.

A continuación, el mismo jueves, a las 22.30 horas, tendrá lugar el primero de los grandes conciertos en el Palau de Congressos, con el pianista y compositor Michel Camilo. Con una trayectoria consolidada en los principales escenarios del mundo, Camilo presentará un concierto en el que confluyen la elegancia del jazz contemporáneo, la energía rítmica del Caribe y una técnica pianística deslumbrante.

El viernes 3 de julio, la plaza de Santa María acogerá, a las 19.30 horas, la propuesta de acceso libre del toscano Franco Baggiani, trompetista, compositor y experimentador incansable de la escena jazzística contemporánea, que dedicará su programa en formato de cuarteto a una las épocas más revolucionarias de la historia de la música: el periodo eléctrico de Miles Davis.

A las 22.30 horas del viernes, The International Classic Jazz All Stars reúne en el Palau de Congressos a algunos de los músicos más destacados del panorama internacional del jazz clásico en una formación que destaca por su carácter cosmopolita y su alto nivel interpretativo.

El sábado 4 de julio, a las 19.30 horas, llega a la plaza de Santa María la banda de jazz en formación de sexteto Sergio Bisbal & BS Community Band. Liderada por el batería Sergio Bisbal, combina elementos del jazz tradicional con pinceladas de soul, funk e improvisación libre con un sonido moderno, una interacción constante entre los músicos y una puesta en escena íntima y enérgica.

La Jove Big Band Sedajazz, una vibrante formación integrada por 23 jóvenes músicos, llega el sábado, a las 22.30 horas, al Palau de Congressos. Surgida del reconocido colectivo Sedajazz, representa una de las propuestas más sólidas del jazz joven en España.

El último día de festival, el domingo 5 de julio, arrancará con la propuesta de acceso libre de Ernie Orts Jazz Quartet en la plaza de Santa María, a las 19.30 horas. Tras una etapa en la que ha explorado el swing, el funk y la fusión, el saxofonista Ernie Orts regresa al jazz con una formación estable y de gran sensibilidad musical. El cuarteto presenta un repertorio que combina composiciones propias con revisiones de estándares y piezas vinculadas a la tradición del jazz y la bossa nova.

Para cerrar esta 23ª edición del Festival de Jazz de Peñíscola llegará otra de las propuestas internacionales más destacadas de la programación, el pianista francés Thomas Enhco, que estará en el Palau de Congressos de Peñíscola el domingo 5 de julio, a las 22.30 horas, con una propuesta que construye puentes entre el jazz y la música clásica.

Las entradas para los conciertos del festival pueden adquirirse con antelación en la web del IVC o el mismo día del concierto, dos horas antes, en la taquilla del Palau de Congressos.