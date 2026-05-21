Unos 270 cargos directivos de centros valencianos presentan su dimisión para exigir a la Generalitat que negocie

Imagen de la protesta de este jueves - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 270 cargos directivos --alrededor de 140 equipos directivos al completo-- de diferentes centros educativos valencianos han presentado su dimisión para reclamar a la Generalitat que negocie, después de que los cinco sindicatos docentes con representación en Mesa Sectorial --STEPV, CSIF, CCOO y UGT, convocantes de la huelga indefinida, y ANPE, que la apoya-- trasladaran ayer miércoles a la consellera de Educación, Carmen Ortí, su negativa a firmar en este momento la propuesta de acuerdo para desconvocar el paro.

Durante la protesta celebrada esta mañana a las puerta de Les Corts, diferentes miembros de equipos directivos han mostrado sus escritos de renuncia y los han depositado en una caja que varios representantes han intentado presentar por registro de entrada en el parlamento autonómico, aunque finalmente deberán hacerlo en la sede de la Conselleria de Educación. Además, han presentado una solicitud a la Mesa de Les Corts para pedirle que inste a la consellera, Carmen Ortí, a que continúen las negociaciones.

Direcciones de centros educativos de la Comunitat Valenciana ya reclamaron el martes a la Conselleria de Educación "una respuesta suficiente y un acuerdo real" a las reivindicaciones de los docentes en huelga para mejorar la enseñanza pública no universitaria. De lo contrario, avisaron de que iban a emprender "acciones de presión", incluida "la dimisión coordinada de los equipos directivos como medida extrema, hasta la resolución de los temas".

En este contexto, fuentes de los equipos directivos críticos señalan a Europa Press que este viernes continuarán las renuncias, así como el lunes. "El fin de semana va a ser crucial", aseveran las mismas fuentes, que prevén que entre mañana y el lunes se produzcan el grueso de renuncias.

Estos profesionales aclaran que si la dirección presenta la dimisión, el equipo directivo cesa automáticamente, puesto que el director "arrastra" al jefe de estudios y al secretario. Por contra, precisan, si dimiten el jefe de estudios y el secretario, el director sí puede continuar porque "el proyecto de dirección lo encabeza él mismo y podría nombrar a otras personas para asumir" los cargos vacantes.