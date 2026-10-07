Compromís reafirma que liderará la candidatura de la izquierda en la Comunitat sin depender de proyectos estatales

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Alberto Ibáñez admite que le gustaría encabezar la lista y resalta que el nombre de su partido figurará en la papeleta

MADRID/VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha subrayado que en la Comunitat Valenciana habrá una única papeleta de la izquierda alternativa a las elecciones anticipadas del 29N liderada por su formación y que no dependa de proyectos estatales. Por ello, ha desgranado que el nombre de su partido figurará en la papeleta y aspirarán a tener grupo propio en el Congreso.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso para explicar que el acuerdo de la ejecutiva de Compromís radica en una candidatura plural y elaborada desde el territorio valenciano, para lo cual van a dialogar con formaciones como Podemos, IU, Sumar y ERC del ámbito autonómico, así como con organizaciones sociales y sindicatos.

Ibáñez ha desgranado que en la Comunitat Valenciana tienen claro que la papeleta "se llamará Compromís" y que habrá un "guión algo", es decir, que se podrá incluir otra denominación o marca añadida, que es lo que ahora los equipos negociadores están tratando de perfilar.

El diputado ha destacado que lo relevante es que se va a optimizar las posibilidades de la izquierda en la Comunitat Valenciana con una única candidatura, instando a que ese ejemplo se siga en el resto de circunscripciones.

Por otro lado, ha comentado que no es ninguna novedad que Compromís siempre aspira a tener grupo parlamentario propio en el Congreso. No obstante, en caso de que no reúnen los escaños suficientes trabajarán de forma confederal con sus aliados políticos.

MAXIMIZAR EL VOTO DE LA IZQUIERDA DONDE SE PUEDA

Ibáñez ha admitido que a él le gustaría poder encabezar esa lista, pero ha insistido en que se está en tiempo de negociación y que primero hay que resolver las alianzas y luego los puestos de la lista.

Cuestionado sobre qué candidato recomendaría al nuevo proyecto Frente Amplio, el parlamentario ha dicho que no va ser él quien "meta ruido" a cómo tienen que organizarse la izquierda en Madrid, Barcelona o en otras circunscripciones de España.

Dicho esto, desde Compromís piden que en el máximo de circunscripciones haya una única papeleta, que "no se pierdan votos" y que la unidad sea posible. "¿Cómo se organizan? ¿Con qué nombre? ¿Con qué candidata o candidato? En cada circunscripción les toca trabajar en ello", ha apostillado.

Ibáñez ha agradecido a IU, Podemos y ERC que hayan dado autonomía a sus respectivos territorios para negociar con Compromís una futura coalición y espera que en campaña electoral vengan muchos referentes de la izquierda a apoyar esta candidatura.