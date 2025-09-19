Unas 30 bodegas de Alicante participan este sábado en la segunda edición de 'Quintana en vendimia' - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 30 bodegas de Alicante participan este sábado en la segunda edición de 'Quintana en vendimia', la jornada de dinamización comercial que se celebrará entre las 10.00 y las 17.00 horas en la calle Poeta Quintana para degustar "los mejores vinos" con Denominación de Origen Protegida (DOP).

La jornada ha sido organizada por la Concejalía de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Alicante, la Asociación de Comerciantes Zona Quintana, el Consejo Regulador de DOP, Facpyme y la Ruta del Vino de Alicante, según ha informado la administración local en un comunicado.

El objetivo de la cita es dar a conocer los vinos y "disfrutar de un evento con música en directo y talleres para los más pequeños". Además, los establecimientos comerciales sacarán sus productos con ofertas a la calle y se ofrecerán degustaciones de alimentos de la ciudad.

La entrada es libre y para degustar los vinos será necesario adquirir unos tiques que se podrán comprar en la calle Poeta Quintana junto con una copa. Esta segunda edición, además, duplica la cifra de bodegas participantes y regresa con "más gastronomía, diversión, talleres para niños, barcos con los tapones y pisada de uva en toneles".

Por su parte, la edil de Comercio, Hostelería y Mercados, Lidia López, ha aseverado que "el evento sigue creciendo en su segunda edición" y ha agradecido "la alta participación de las bodegas que se han volcado este año". "Seguro que será un éxito", ha agregado.

También ha manifestado su agradecimiento a la Asociación de Comerciantes de Zona Quintana, que organiza junto con el Ayuntamiento la dinamización "con mucha ilusión" para que "se pueda disfrutar de un evento único, innovador y que ayuda a reactivar el tejido comercial local".

Del mismo modo, López ha asegurado que "con esta dinamización comercial se sigue posicionando a la ciudad como un referente, en esta ocasión, con los excepcionales vinos DOP, en el marco de las actividades de Alicante Capital Española de la Gastronomía".