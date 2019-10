La 34 edición de La Mostra "toma impulso": más películas, más artistas invitados y más dotación económica

Publicado 18/10/2019 15:24:38 CET

La 34 edición de La Mostra València-Cinema del Mediterrani, que se celebrará del 24 de octubre al 3 de noviembre, toma "impulso" y "crece a todos los niveles", tanto en número de películas, que pasan de 89 a 109, como en directores y actores invitados que casi de duplican y pasan de 40 a 70. Además aumenta un 57% su presupuesto hasta alcanzar los 590.000 euros, lo que permitirá que incrementar los premios con dotación económica. Así, junto a los 25.000 euros para la Palmera de Oro de Sección Oficial, se dotará también en esta edición a la Palmera de Plata con 10.000 euros y Bronce con 5.000.

También los alumnos de institutos que pasarán por las salas cinematográficas superarán los 800 de 2018, de momento hay 1.300 inscritos y la convocatoria sigue abierta.

El certamen busca de este modo crecer de forma "sostenible y coherente para asegurar su continuidad", ha señalado la concejala de Patrimonio y Recursos Culturales, Gloria Tello, en rueda de prensa junto a la directora gerente de la Mostra, Rosa Roig, y el director de programación, Eduardo Guillot, quienes esperan "ratificar" los 9.000 espectadores de la pasada edición.

El festival, que vio paralizada su actividad en 2012 y que se retomó el año pasado, "ha venido para quedarse" y "se está trabajando de forma "muy profesional" para que "no vuelva a desaparecer" independientemente de quién gobierne en el futuro en el consistorio, ha garantizado Tello.

De hecho, el director de programación Eduardo Guillot se ha "sorprendido gratamente" del legado que ha dejado La Mostra en el exterior a lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria. Es un trabajo que "perdura" y ahora se trata de "recuperar lo bueno" y evitar caer en lo malo, ha puntualizado.

Guillot ha hecho hincapié en la ampliación de la Sección Informativa que pasa de 10 a 15 títulos con el objetivo de ofrecer una "mirada panorámica" del cine que realizan los diversos países del arco mediterráneo. La selección también incluye estrenos en España y títulos destacados que han todavía no han accedido a las pantallas comerciales españolas.

FESTIVALES Y PLATAFORMAS DIGITALES, "CONDENADOS A ENTENDERSE"

Esta Mostra tratará de ofrecer al público películas que "no están en otras plataformas" digitales. En un momento en el que la realidad audiovisual experimenta un "cambio brutal" de formatos, pantallas y acceso, aunado a la consolidación de las plataformas digitales, el certamen valenciano busca "traer películas que no se pueden encontrar de otra manera".

No se trata de luchar contra las plataformas digitales, ha explicado, sino de "distinguirnos" para ofrecer cosas que no se pueden ver en otros lugares. A su juicio, plataformas y festivales de cine están "condenados a entenderse", aunque todavía no hay una posición común de los certámenes de 'clase A'. Mientras el de Venecia acepta cintas de estas plataformas, Cannes no. Desde su punto de vista, las programaciones deben ser "complementarias, no un enfrentamiento".

CAMINO "EN PARALELO" A CINEMA JOVE

En cuanto a la relación de La Mostra y Cinema Jove, Eduardo Guillot ha descartado la unión de ambos certámenes, aunque la relación es muy fluida y trabajan "en paralelo". Según ha explicado, cada uno tiene su especificidad y hasta la fecha, no se ha dado el caso de tener que "pelear" por una misma producción.

A pesar de que los dos festivales tienen claro que entre sus objetivos está "apoyar la producción valenciana", les separan meses en el tiempo, cada uno tiene sus intereses y sus propios criterios de selección, ha apuntado. "A veces la cultura en Valencia se basa en el enfrentamiento pero creo en una manera de trabajar más saludable", ha apuntado Guillot.

En todo caso, el director de programación ha asegurado que La Mostra será también una "ventana para la producción valenciana", consciente de sus dificultades tanto para existir como para salir fuera".

Por otra parte, ha resaltado el "esfuerzo enorme" que se ha hecho para recuperar títulos y cómo "sudado sangre" para hacerse con los derechos de proyección de cintas y copias. En este punto, ha reflexionado sobre la necesidad de digitalizar los archivos fílmicos, de lo contrario, ha advertido, "el material va a acabar deteriorándose".

El director de programación de La Mostra ha instado a las instituciones a "digitalizar el material" que atesora, aunque ha admitido que eso "cuesta dinero". Sin embargo, hay cintas de 35milímetros que si no se digitalizan, "lo pagaremos caro porque las películas desparecerán".

UN CIERRE "PIROTÈCNICO"

La Mostra València-Cinema del Mediterrani, que tendrá lugar del 24 de octubre al 3 de noviembre, realizará las proyecciones de las pelúculas en los Cines Babel y La Filmoteca de Valencia al igual que en la pasada edición. A ellos se sumarán mesas redondas y masterclass en la Fundación Bancaja, la presentación del libro de Carlos Aimeu sobre el cineasta valenciano Toni Canet en la sede de la SGAE y la jornada dedicada a las Bandas Sonoras en el Palacio de Congresos.

Las galas de inauguración y cierre serán en el Teatro Principal. La cinta que cerrará el certamen será 'Poetas en el cielo', una película que aunque es de producción mexicana, compara el arte de la pirotecnia en los cinco continentes y se detiene en la ciudad de València.

La Sección Oficial estará integrada por 12 producciones inéditas en España procedentes de Francia, Libia, Egipto, Grecia, España, Turquía o Albania y una potente sección informativa con quince largometrajes entre los que también se incluyen varios estrenos y títulos destacados en otras citas internacionales: 'Les Miserables' (Ladj Ly), 'Zero Impunity' (Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies), 'Dafne' (Federico Bondi), 'Diamond Dust' (Marwan Hamed), 'La verdad' (Hirokazu Koreeda), 'Mar' (Margarida Gil) o 'Los consejos de Alice' (Nicolas Pariser).

En esta edición se entregarán dos Palmeras de honor: una a Liliana Cavani, "cineasta valiente y sin complejos", que ha ejercido una notable influencia en varias generaciones de directoras europeas; y otra al director turco Ferzan Ozpetek, "cineasta sin prejuicios, cuyo cine apuesta por la sensualidad y tiene un carácter netamente mediterráneo". Ambos visitarán el festival y ofrecerán una masterclass.

También se rendirá homenaje al director, productor y guionista valenciano Toni Canet, fallecido en noviembre de 2018, que incluirá la proyección de su película póstuma, 'Calç blanca, negro carbón', en la gala inaugural del festival y un ciclo con su trabajo como director, así como la publicación de un libro del periodista Carlos Aimeur sobre su obra.

Además, Mostra de Valencia quiere visibilizar la creación cinematográfica egipcia hecha por mujeres y la diversidad de puntos de vista que la generan, desde lo más comercial a lo político, con el ciclo 'La revolución de la mujer en el cine egipcio', que incluye títulos de Kamla Abu Zekry, Sandra Nashaat, Ayten Amin, Mariam Abou Ouf, Hala Khalil, Hala Lotfy, Nadine Khan y Amal Ramsis. Varias de las directoras participarán en una mesa redonda conjunta.

Guy Debord (1931- 1994), autor de 'La Sociedad del Espectáculo' y principal fundador de la Internacional Situacionista, será el protagonista de un ciclo de películas y un seminario con sede en la Universitat de València, que incluye la proyección, por primera vez en España, de copias restauradas y supervisadas por Olivier Assayas de los tres cortos y tres largometrajes dirigidos por Debord realizó entre 1952 y 1978.

Esta edición contará también con una celebración la edad dorada de la comedia italiana, con una retrospectiva de 20 películas de cineastas como Dino Risi, Mario Monicelli, Federico Fellini o Pietro Germi supieron retratar la realidad del país ofreciendo una mirada tierna, pero también crítica, de la sociedad y sus costumbres.