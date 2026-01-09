La 36 Mostra Proava se celebrará del 9 al 13 de abril en el jardín del Turia

Archivo - Imagen de archivo de PROAVA - PROAVA - Archivo

VALÈNCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La trigésimo sexta edición de la Mostra Proava se celebrará del 9 al 13 de abril en el tramo lúdico (IX) del jardín del Turia de València.

Este evento gastronómico permite degustar vinos, cervezas, cavas, licores y productos artesanales de la Comunitat Valenciana, promoviendo las denominaciones de origen y sellos de calidad.

La finalidad de esta muestra es aumentar la visibilidad de los productores locales y fomentar la cultura gastronómica y enológica de la Comunitat Valenciana.

Bajo el lema 'Territori per tastar. Mostra per gaudir', el evento, declarado el año pasado Fiesta de Interés Turístico Autonómico, pretende captar la atención del consumidor a través de "experiencias únicas", destacan sus organizadores.

A tres meses de su celebración, las primeras mil entradas ya se han puesto a la venta y se pueden comprar a través de este enlace: 'https://www.enterticket.es/eventos/36-mostra-proava-326172'.

La Mostra Proava es "el mayor evento enogastronómico de la Comunitat Valenciana". Su origen se remonta a 1987 con una primera edición, celebrada en la plaza del Ayuntamiento de València, y desde el 2000 se celebra en el jardín del Turia.