La 41ª Mostra levanta este martes el telón con una gala inaugural con sello valenciano

Imagen de la gala de clausura de la Mostra en la pasada edición, la 40 - MOSTRA

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 41ª Mostra de València-Cinema del Mediterrani, organizada por el Palau de la Música, levanta este martes el telón con una programación que se extenderá hasta el 15 de noviembre y una gala inaugural, en la Sala Iturbi, con sello valenciano, ya que acogerá la proyección fuera de concurso de 'El mal padre', del valenciano Roberto Bueso, con Eduard Fernández, reciente Premio Nacional de Cinematografía, al frente del equipo.

A lo largo del festival pasarán también por València el cineasta Carlos Marqués-Marcet, el guionista Eduard Sola, los autores de cómic Paco Roca y Ana Penyas dentro del marco XII Congreso Internacional de Música de Cine, el cineasta Isaki Lacuesta, que encabezará una nueva edición de Visuals y la directora Icíar Bollaín, que recogerá la Palmera de Honor en la gala de clausura, según ha informado la organización en un comunicado.

La gala de inauguración se celebrará a las 19:00 horas, con un photocall previo que empezará a las 18:30. Estará dirigida por Fernando de Luis-Orueta, responsable de la organización de ceremonias como la de los Premios Feroz, y presentada por Saray Cerro y Lluís Mosquera, que repiten al frente de la ceremonia tras conducir la de la pasada edición.

La velada culminará con la proyección de 'El mal padre', tercer largometraje de Roberto Bueso, que llega a la Mostra tras competir por la Concha de Oro en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián. Al director le acompañarán los protagonistas Eduard Fernández, Francesco Carril y Meritxell Calvo y los productores Fernando Bovaira y Jaime Ortiz de Artiñano.

Rodada íntegramente en la Comunitat Valenciana, la cinta, que llegará a las salas el 20 de noviembre de la mano de Caramel Films, retrata a un escritor hermético que reúne en Navidad a los tres hijos a los que abandonó.

ISAKI LACUESTA, EN DIRECTO EN VISUALS

El miércoles 4 de noviembre a las 19.30 horas, la Sala Rodrigo del Palau acogerá la sesión de Visuals, la sección en la que una banda reinterpreta en directo la banda sonora de una película mientras se proyecta. Este año el protagonista será Isaki Lacuesta, doble Concha de Oro en San Sebastián con 'Los pasos dobles' y 'Entre dos aguas' y Palmera de Honor en 2024, que subirá al escenario con su proyecto musical 'Fantasma' Sur para revisitar su película 'Un año, una noche' (2022), sobre la memoria, el trauma y la reconstrucción tras los atentados de la sala Bataclan de París.

El XII Congreso Internacional de Música de Cine, que se celebrará del 6 al 8 de noviembre en el Palau, abre este año sus puertas al guion, la dirección y el cómic. El viernes 6, a las 17:30 horas en la Sala Rodrigo, la asociación de guionistas EDAV, con la colaboración de DAMA, organiza una nueva sesión de 'Palabra de Guionista' en la que Eduard Sola y Ana Penyas conversarán, moderados por el guionista Miguel Marcos, sobre la adaptación de 'Todo bajo el sol', la novela gráfica de Penyas que dará el salto a la animación en un largometraje de la productora catalana Sábado Time, con la participación de RTVE y 3Cat.

El sábado 7, a las 18.00 horas, Carlos Marqués-Marcet iniciará en la Sala Martín y Soler un taller de dirección de actores para realizadores y compositores, en colaboración con la Associació Valenciana de l'Audiovisual (AVAV) y DAMA, que tendrá su segunda sesión el domingo 8, de 11 a 13:00 horas.

El programa se completa con el taller de composición de Tórtel y Jordi Sapena, la charla de Lucía Álvarez sobre 'Amores brujos' y Manuel de Falla, la proyección de 'La pasión de Juana de Arco' con música en directo, la sesión de escucha 'Meet the Composer' del foro de coproducción València Film Afers y el concierto de Antara Grup, del Conservatorio Superior de Música de València, dirigido por Voro García.

El Vestíbulo de los Naranjos del Palau de la Música se convierte en el Espai Mostra, un lugar de encuentro con el público y los profesionales que arrancará el miércoles 4, a las 18.00 horas, con la presentación del festival napolitano Mediterranea, con el que la Mostra y el Palau han firmado un acuerdo de colaboración para compartir contenidos.

El viernes 6, a las 16.45 horas, Clara Gorria y Álvaro Devís grabarán en directo el podcast 'Algo nuevo, algo viejo, algo prestado', con entrevistas al equipo de 'Els dies clars', de Sandra Ferrús; a José Antonio Hurtado 'Piti', por su 'Carta blanca', y a Eduard Sola y Ana Penyas, por la adaptación de 'Todo bajo el sol'.

El sábado 7, a las 13:00 horas, será el turno del podcast 'Cinèstesia', que entrevistará a Helena Taberna con motivo del 25 aniversario de 'Yoyes' y a los equipos de 'La Pietà', de Rafa Molés y Pepe Andreu; 'Cowgirl', de Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens; y 'Salen las lobas', de Claudia Estrada Tarascó.

El Espai Mostra cerrará su programación el martes 10, a las 18:00 horas, con un diálogo sobre el cine queer entre Palomitas Lesbianas y Cinema del Barri. Y el domingo 8, a las 18:00 h en la Sala Rodrigo, Paco Roca ofrecerá una clase magistral sobre la adaptación de la novela gráfica al cine.