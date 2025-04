VALÈNCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 48,8% de las personas contribuyentes de la Comunitat Valenciana marcan la 'X solidaria' en el IRPF y plataformas y entidades sociales han animado hoy a la ciudadanía valenciana a marcar esta casilla en su declaración de la renta de 2024 en el contexto actual de recuperación económica tras la dana.

En esta presentación de la campaña han participado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana, Luis Vañó; la vicepresidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Lourdes Mirón; y la vicepresidenta de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Eva Blasco (CEV), según ha infromado la Plataforma del Tercer Sector.

En 2024, el 48,8% de la población de la Comunitat Valenciana realizó este gesto al presentar su declaración, lo que supone una rebaja de 1,2 puntos porcentuales respecto al año anterior. Por provincias, Castellón sigue manteniendo el liderazgo en porcentaje de contribuyentes que marcaron la casilla -con un 51,4%-, seguido de Valencia -con un 49'6%- y Alicante -con un 46'7%-.

Este porcentaje representa un total de 47,3 millones recaudados, que se destinarán a proyectos sociales dirigidos a las personas en situación de vulnerabilidad. Con estas cifras, la Comunitat Valenciana aumenta la asignación tributaria en 3,1 millones respecto al ejercicio anterior.

A través de la convocatoria de subvenciones de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que gestiona estos fondos, se han dedicado 28 millones de euros para financiar un total de 1.763 programas de 311 entidades en toda la Comunitat Valenciana.

Destaca, además, que un total de 519.570 contribuyentes que marcaron la casilla 106 (un 19,1%) marcaron tanto la 'X Solidaria' como la casilla de la Iglesia Católica. Desde la campaña, se ha insistido en que aquellas personas que solamente marcan la casilla de la Iglesia Católica deben saber que pueden marcar también la casilla 'X Solidaria' y ayudar el doble.

Como ha explicado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector de lo Social, Luis Vañó: "Marcando las dos casillas la ayuda se suma, no se divide; de esta manera estarán aportando un 0,7% de sus impuestos a cada una de ellas, en total un 1,4%", ha recordado.

Vañó ha señalado la importancia de realizar este gesto, que "no cuesta nada al contribuyente, porque ni va a pagar más ni le van a devolver menos", y ha subrayado la trascendencia de la campaña este año: "Tras la catástrofe de la DANA, el Tercer Sector está prestando ayuda desde el primer momento a miles de personas que han quedado en una situación muy precaria, lo que hace imprescindible continuar con esta labor a través de esta campaña. Por eso es tan importante la acción de la ciudadanía, porque puede hacer que las cosas pasen".

NO MARCAN LA CASILLA

Por otro lado, el 47,5% de las personas contribuyentes (1,3 millones) no marcan la casilla 106. Si las personas que no marcan la X Solidaria lo hicieran, se podrían destinar en total 32,2 millones más a atender a los sectores de población que lo necesitan. Por eso, entidades sociales de toda la Comunitat se unen en esta campaña para cada vez más personas marquen la X Solidaria en su renta, en medio de un contexto social y económico inestable en el que los niveles de pobreza han ido en aumento.

Por su parte, la vicepresidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Lourdes Mirón, ha destacado que los niveles de recaudación se han mantenido a pesar de una leve rebaja en la cifra de declarantes que marcaron la casilla: "Confiamos en que, a pesar de que el contexto económico y social empeoró con respecto al año pasado por los efectos de la DANA, la ciudadanía valenciana dará una respuesta a la altura de las circunstancias que estamos atravesando".

Por su parte, la vicepresidenta de Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, ha destacado que el pasado año los ingresos tributarios en España alcanzaron una cifra histórica, ya que rozaron los 295.000 millones de euros, con un incremento superior al 8% respecto a 2023. De todos los grandes tributos, fue el Impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas, el que más creció, con un aumento del 11,5% y una recaudación de 39.096 millones de euros. En ese contexto, las empresas valencianas realizaron una aportación especialmente destacada: 3.251 milllones.

"Es un gesto sencillo que puede transformar muchas realidades. Si todas las empresas de nuestro territorio la marcaran, podríamos recaudar 22,8 millones de euros adicionales destinados íntegramente a fines sociales, canalizados a través de entidades acreditadas y con proyectos transparentes y eficaces", ha asegurado.

POBLACIÓN EN RIESGO

El 29,9% de población de la Comunitat Valenciana se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, esto es más 0,3 puntos porcentuales que el año anterior, cuya tasa AROPE (At Risk Of Poverty and Exclusion) se situó en el 29,6%. En otras palabras, 1.542.985 personas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto representa un aumento de 139.061 personas en comparación con 2022.

En este sentido, las entidades sociales se muestran preocupadas por el aumento del riesgo de pobreza y/o exclusión en la Comunitat Valenciana, y señalan que, aunque a nivel estatal se reduce el número de personas que se encuentran en esta situación, los datos nos alejan del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la Agenda 2030 de la Unión Europea, que estableció una Tasa AROPE para España del 20,1 % para 2024.