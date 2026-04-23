50 años de Ramones: la Sala Moon revive el origen del punk con músicos de la escena valenciana

Imagen del cartel - ORGANIZACIÓN DEL CONCIERTO

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Músicos de la escena valenciana como Pela (voz de Marky Ramone), Cristóbal Perpiñá (guitarra; Seguridad Social, Club 430), Emilio Doceda (bajo; Seguridad Social) y Julián Nemesio (batería; Los Romeos, Seguridad Social) rendirán el 25 de septiembre en la Sala Moon de València un tributo a Ramones, el álbum que "cambió la historia del rock", publicado el 23 de abril de 1976. El debut de la banda está considerado "el punto de partida del punk tal y como lo conocemos".

Coincidiendo con el 50 aniversario de la publicación del álbum debut de la icónica banda neoyorquina, la Sala Moon prepara una cita "concebida para celebrar uno de los discos más influyentes de la historia de la música contemporánea y reivindicar su impacto, cinco décadas después".

El homónimo primer álbum de Ramones puede considerarse "el primer elepé de punk". 'Hey ho, let's go / Hey ho, let's go' abría Blitzkrieg Bop y marcó "desde el primer segundo una declaración de intenciones: inmediatez, actitud y canciones directas", al tiempo que "sentó las bases de un nuevo lenguaje musical".

Con temas rápidos, directos y cargados de energía, el cuarteto formado por Joey Ramone, Johnny Ramone, Dee Dee Ramone y Tommy Ramone redefinió el rock tal y como se conocía hasta entonces. Su sonido, influido por el garage, la British Invasion y bandas como The Stooges o Velvet Underground, dio forma a una "propuesta cruda, acelerada y, al mismo tiempo, sorprendentemente melódica", subraya la organización del concierto en un comunicado.

El álbum ha sido reconocido de forma unánime por la crítica y en 2014 fue certificado como disco de oro. La icónica portada del disco -los cuatro miembros de la banda apoyados contra una pared de ladrillo, con "actitud desafiante"- se convirtió en una "referencia estética global, replicada durante décadas".

A los músicos ya confirmados para el homenaje se sumarán artistas invitados aún por anunciar. El evento se presenta como una "celebración colectiva de un disco que, medio siglo después, sigue sonando contemporáneo y necesario" y "un reconocimiento a una banda que redefinió las reglas del rock y abrió la puerta a nuevas generaciones de artistas en todo el mundo".