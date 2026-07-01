Unas 500 personas urgen en un manifiesto a Llorca y Les Corts a defender ante el Congreso el Derecho civil valenciano

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 482 personas han firmado un manifiesto en el que reclaman al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a los diputados de Les Corts Valencianes que "defiendan" ante el Congreso de los Diputados la recuperación efectiva del Derecho civil valenciano: "Nuestra clase política debe afrontar este problema político con la altura que merece y con la unidad que ha demostrado la sociedad civil, para satisfacer la legítima aspiración del pueblo valenciano".

En el manifiesto, promovido por la asociación Juristes Valencians (AJV), los firmantes aseguran que la recuperación de la competencia legislativa en materia de derecho civil valenciano "es una aspiración histórica y legítima del pueblo valenciano" y señalan que "dicha competencia histórica, de la que fue privada el pueblo valenciano por Felipe V, reiteradamente reivindicada por Les Corts y reconocida expresamente en el Estatut d'Autonomia, ha sido declarada inconstitucional por sentencias del Tribunal Constitucional".

Entre los firmantes se encuentran representantes de distintos ámbitos profesionales, como la agricultura, la medicina, el sindicalismo o el periodismo. También suscriben este escrito abogados, catedráticos y profesores universitarios de Derecho Civil, entre otros, así como notarios, procuradores, ingenieros, investigadores, escritores, artistas, profesionales de la comunicación o miembros de entidades sociales y culturales valencianas.

Según el escrito, los valencianos tienen "la oportunidad histórica de recuperarla sin ambigüedades mediante la oportuna reforma del texto constitucional, reparar la injusticia histórica que todavía perdura y dar plenitud de contenido al Estatut d'Autonomia, reformado en 2006 para lograr esta secular aspiración del pueblo valenciano y una mayor cuota de autogobierno".

"El actual momento histórico --abundan-- es con mucho el más avanzado que ha logrado nunca la reivindicación de nuestro antiguo Derecho Foral. La reforma constitucional es la vía más clara, indubitada, límpida y rápida de recuperar la competencia legislativa en materia de derecho civil valenciano".

"ACTITUD ERRÁTICA"

Asimismo, también manifiestan que, "contrarias al liderazgo que siempre tuvieron en esta materia, Les Corts manifiestan una actitud errática, que no solo no resulta justificada, sino que compromete seriamente el intento más sólido y seguro de recuperar la legitimidad constitucional de la competencia legislativa civil de la Comunitat Valenciana y, con ella, de nuestro propio Derecho Civil, evidenciando una falta de voluntad política que pretende escudarse en cuestiones técnicas que carecen de sentido."

A su parecer, "tanto Les Corts, como la práctica totalidad del municipalismo valenciano, asociaciones empresariales, sindicatos, asociaciones agrarias, universidades, colegios profesionales y demás entidades representativas de la sociedad civil han manifestado su apoyo sin reserva a la proposición de reforma constitucional".

También, afean que "no contestar al requerimiento practicado por la Presidencia del Congreso el pasado 21 de octubre, y no designar los diputados autonómicos encargados de defender la propuesta de reforma constitucional con carácter inmediato, implica la voluntad política de no querer recuperar la competencia legislativa en materia de derecho civil y la renuncia a uno de los pilares históricos de nuestro autogobierno".

Por todo ello, los firmantes urgen a "Les Corts, a todos y cada uno de los diputados y diputadas que las componen y a los grupos parlamentarios en que se integran, y al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en tanto diputado en Les Corts, y especialmente, como máximo representante de los valencianos, a designar los tres ponentes que han de defender ante las Cortes Generales la Proposición de reforma constitucional en pro del reconocimiento constitucional de la competencia legislativa sobre el derecho civil valenciano que las propias Corts votaron mayoritariamente el 5 de febrero de 2020".

"Nuestra clase política, y especialmente los grupos parlamentarios en Les Corts, debe afrontar este problema político con la altura que merece y con la unidad que ha demostrado la sociedad civil, para satisfacer la legítima aspiración del pueblo valenciano", recalcan y animan a "seguir el ejemplo del Parlamento Balear, que ante un requerimiento similar de la Presidenta del Congreso, de la misma fecha 21 de octubre, determinó que la delegación balear fuera elegida diligentemente, y se haya culminado la reforma del artículo 69-3 de la Constitución, que dota de un senador de forma independiente a la isla de Formentera, en tiempo récord, al tramitarse por el procedimiento acelerado de lectura única".

En otro caso, "del derecho civil valenciano del que nos privó injustamente Felipe V, nos privarán vergonzosamente los representantes de los propios valencianos y valencianas, los obligados a defender el autogobierno estatutario".

"No puede ser esta una nueva ocasión frustrada, MH President de la Generalitat, y encima achacable a Les Corts Valencianes, la propia institución que promovió la actualización constitucional para garantizar el autogobierno legislativo civil valenciano", zanjan.