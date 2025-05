La 60ª Fira del Llibre de València se despide con "éxitos, récords y las expectativas cubiertas"

Estiman que unas 400.000 personas han visitado el evento estos días

VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El director de la Fira del Llibre de València, Manolo Gil, ha afirmado que la 60ª edición de este evento "ha sido una Fira de éxitos, de récords". "Las expectativas se han visto cubiertas", ha subrayado.

Así lo ha trasladado Gil durante la última jornada de la Fira del Llibre de València que ha tenido lugar este domingo, según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

Esta edición ha sido "la más grande de todas" con 135 casetas y 91 expositores. Igualmente, ha sido la primera vez que se juntaba físicamente el sector del libro tras la dana del pasado 29 de octubre.

"Según nos dicen algunos libreros, las ventas han aumentado entre un diez y un 20 por ciento, y en algunos casos incluso superior, hasta el 25%", ha destacado el director, quien ha agregado que "esto ha sido especialmente evidente en el caso de las librerías afectadas por la dana, lo que les puede permitir comenzar el nuevo ciclo económico postdana de una manera muy optimista".

Gil ha puesto en valor también la cifra "récord" de autores, que ha superado los 500 entre los invitados directamente por la organización y los que han acudido a las casetas.

Asimismo, ha apuntado que "no se puede cuantificar exactamente la asistencia a la Fira porque es abierta y no hay control de acceso". No obstante, ha indicado que "si se observa la cantidad de personas a lo largo de las horas de Fira y cómo están las calles y las plazas de llenas, se puede estimar que estos diez días de Fira han pasado por Viveros más de 400.000 personas, aunque no deje de ser una estimación".

Esto es, a su juicio, "un éxito que ha contribuido a un crecimiento económico que prácticamente garantiza superar el millón de euros en ventas".

MOMENTOS DESTACADOS

En cuanto a momentos destacados, ha resaltado el homenaje a Theodor Kallifatides y su premio Internacional de la Fira del Llibre, que suma a los recibidos por Manuel Vicent, Bibiana Collado y Raquel Ricart.

"Otros momentos que podemos destacar serían las grandes colas que han hecho los autores juveniles como Inma Rubiales, Alina Not o Blue Jeans, y el caso de los autores de Anna Kadavra", ha remarcado, al tiempo que ha subrayado "el significado especial que tiene el homenaje a María Beneyto".

Gil ha agregado que "también fue importante la presencia de autoras como Irene Vallejo", una escritora que hizo una firma solidaria con las librerías afectadas por la dana de la adaptación a novela gráfica de su celebrado ensayo 'El infinito en un junco'.

En esta línea, ha hecho una "mención especial" a la edición en valenciano, que "ha estado presente tanto en los éxitos de ventas como el del veterano Ferran Torrent con su último libro 'El jo que no mor' o en la reedición de una homenajeada por la Fira María Beneyto".

"Su novela 'El río viene crecido', publicada originalmente en 1959, ha sido traducida por la Academia Valenciana de la Llengua, por Carme Manuel, como 'El riu ve crescut' y ha funcionado estupendamente bien en cuanto a ventas", ha destacado.

ACTIVIDADES

Durante la tarde de este domingo, los asistentes han podido disfrutar de 'Rodar y Rodar', de l'Horta Teatre, una actividad organizada con la colaboración del Ayuntamiento de València para ayudar a empresas afectadas por la dana.

Carlos López Olano ha presentado y firmado 'Las páginas de #ElMur', sobre "la famosa sección de la no menos famosa cartelera Turia", y Nerea Pascual ha conseguido la última "gran" cola de la Fira con su 'Cuando el cielo se vuelva amarillo', una historia de amor marcada por una enfermedad mortal.

Esta última tarde de Fira ha estado protagonizada por el intercambio de ideas a través de dos mesas redondas: la 'V Trobada de literatures hispanoafricanes: 40è aniversari d'*Ekomo', y 'Entre dragones y dramones'.

Además, se ha llevado a cabo el homenaje poético 'Ramon Guillem entre nosaltres', que ha contado con la participación de Jaume Pérez Montaner, Vicenç Llorca, Julio Ricardo Trigo, Enric Monforte, Miquel Gil, Mercè Claramunt e Isabel Robles.