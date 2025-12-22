El 60.649, segundo quinto premio del Sorteo de Navidad 2025, hace parada en Torrevieja

La administración de Torrevieja. - LOTERÍAS DEL ESTADO

MADRID/VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 60.649 ha resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, y una parte de ese montante ha ido a parar a la administración de 'El Conejo de Oro', en Torrevieja (Alicante).

El número, muy repartido en varias provincias españolas, fue cantado a las 10.40 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla y entre las administraciones que se han quedado con un pedacito de suerte figura la número 5 del C.C. Carrefour-Crta Crevillente de Torrevieja, que ha vendido una serie.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.