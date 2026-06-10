El 73% de consumidores está dispuesto a pagar más por productos mejor diseñados, según la Euipo

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ALICANTE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Casi tres de cada cuatro consumidores europeos, es decir, un 73 por ciento, están dispuestos a pagar más por un producto mejor diseñado, según una encuesta de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), con sede en Alicante.

Además, el 72 por ciento de consumidores europeos cree que el diseño de los productos es importante a la hora de decidir qué comprar y alrededor de un tercio (31%) afirma que el diseño es un factor "muy o extremadamente importante" para esa adquisición. Igualmente, la mitad valora un "buen" diseño.

En un comunicado, la Euipo ha detallado estos nuevos datos que muestran que "el diseño de los productos influye marcadamente en las decisiones de compra de los consumidores" en toda la Unión Europea (UE).

Sin embargo, ha precisado que "a medida que el diseño se convierte en un factor cada vez más importante en las decisiones de los consumidores, los creadores y las empresas europeas también se enfrentan a un riesgo creciente de falsificación".

Otros datos revelan que "el diseño es especialmente importante para los consumidores más jóvenes". Así, el 80% de los consumidores de entre 18 y 24 años afirma que es un factor importante en sus decisiones de compra. También muestran una mayor disposición a pagar precios más altos por productos mejor diseñados y a asociar el diseño con emociones positivas.

SECTORES

Respecto a sectores, las cifras muestran que el diseño desempeña un papel "especialmente relevante" en los sectores del mobiliario y la moda, donde el 76% de los consumidores de la UE lo considera "muy importante" al comprar muebles y el 66% al adquirir ropa y accesorios.

Según la Euipo, "aunque la calidad y el precio siguen siendo los principales factores de compra, el diseño desempeña un papel importante en las preferencias de los consumidores, especialmente entre las generaciones más jóvenes".

No obstante, el "alto valor" del diseño lo hace también "vulnerable a la falsificación y las copias no autorizadas", que siguen siendo "generalizadas en sectores clave" como la moda, el mobiliario, la electrónica y otros bienes de consumo.

En palabras del director ejecutivo de la Euipo, João Negrão, el diseño europeo es una de las "mayores ventajas competitivas". "Da forma a los productos en los que confiamos, valoramos y disfrutamos cada día, al tiempo que ayuda a las empresas a diferenciarse en el mercado global", ha añadido.

Así, ha apuntado que "la investigación confirma que los consumidores, especialmente los más jóvenes, reconocen el valor de un buen diseño" y ha señalado que "proteger los diseños da a los creadores la confianza para innovar y a las empresas una ventaja competitiva, impulsando el crecimiento y la competitividad en los que se sustenta la economía europea".

FALSIFICACIONES

Desde la Euipo han remarcado que "los productos falsificados que imitan la apariencia de los productos auténticos se han extendido, impulsados por el auge del comercio electrónico y la influencia de las redes sociales".

Según los datos facilitados, alrededor del 13% de los europeos afirman haber comprado "deliberadamente" productos falsificados, una cifra que se eleva hasta el 26% entre los consumidores más jóvenes de entre 15 y 24 años.

Además, la industria de la moda y la confección, "estrechamente vinculada al diseño", sufre pérdidas anuales estimadas en 12.000 millones de euros, mientras que los bolsos, joyas y relojes falsificados generan a los fabricantes legítimos pérdidas de alrededor de 2.700 millones de euros en ventas cada año en toda la UE.

En España, la falsificación causa pérdidas anuales de mil millones de euros en el sector de la confección y de 265 millones de euros en los sectores de los bolsos de mano, la joyería y la relojería, según la Euipo.

La euroagencia ha subrayado que "las pymes son especialmente vulnerables a este tipo de infracción, pues a menudo dependen de un pequeño número de diseños de productos distintivos y tienen una capacidad limitada para supervisar y hacer valer sus derechos".

También ha abundado en que, "más allá del impacto económico, los productos falsificados pueden suponer graves riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores y para el medio ambiente", ya que "a menudo no cumplen las normas de seguridad y calidad".

"Las investigaciones también muestran que el comercio de productos falsificados está vinculado a redes de delincuencia organizada y, en algunos casos, a la explotación laboral", han resaltado desde la Euipo.

PROTECCIÓN

La euroagencia ha apuntado que "los sectores basados en el diseño representan una parte significativa de la actividad económica y del empleo en la UE" y "dan trabajo a unos 28 millones de personas, representan aproximadamente el 13% del empleo de la UE y generan más del 16% del PIB de la UE".

Los estudios de la Euipo muestran, además, que "las pequeñas empresas que registran sus diseños generan casi un 30% más de ingresos por empleado y pagan salarios casi un 25% más elevados que aquellas sin derechos de propiedad intelectual registrados". No obstante, pese a estos beneficios, "solo alrededor del 1% de las pymes de la UE son titulares de derechos de diseño registrados".

Así, la entidad ha explicado que promueve "activamente" la protección y la observancia de los diseños, "en particular para las pymes". Entre sus iniciativas figuran sistemas de apoyo financiero, como el Fondo para Pymes, servicios de asesoramiento, incluido el IP Scan, y herramientas de observancia, como el IP Enforcement Portal.

Del mismo modo, ha destacado que coopera "estrechamente" con otras organizaciones, como Europol y Frontex, así como con las autoridades policiales de los estados miembros, "para combatir la delincuencia en materia de propiedad intelectual en toda la UE, incluidas acciones coordinadas a gran escala contra productos falsificados".

La Euipo también ha indicado que organiza los Premios DesignEuropa, un concurso de la UE que reconoce los diseños "sobresalientes" y a sus creadores, "desde pioneros consolidados hasta innovadores emergentes, al tiempo que refuerza la importancia de la protección de los diseños".

Estos galardones, que celebran su décimo aniversario en 2026, también ponen de relieve "el rico legado europeo en materia de diseño y su importante contribución a la cultura, la creatividad y la vida cotidiana".

Según la Euipo, "una reciente reforma legislativa que moderniza la legislación de la UE en materia de diseños ha simplificado los procedimientos, reducido los costes y hecho más accesible la protección de los diseños, incluidas nuevas formas de representar los diseños innovadores y animados".

El registro de un diseño de la UE ofrece a las empresas una "protección rápida y rentable" en todo el mercado de la UE a través de una única solicitud presentada en línea ante la Euipo. La tasa de solicitud comienza en 350 euros y los diseños de la UE registrados son ejecutables en los 27 estados miembros y pueden renovarse cada cinco años, hasta un máximo de 25.