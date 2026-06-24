Unas 75.000 personas disfrutan de la noche de San Juan en las playas de València, con menor afluencia que el año pasado

Noche de San Juan en las playas de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 75.000 personas han disfrutado de la noche de San Juan en las playas de la ciudad de València, que este miércoles han vuelto a la "normalidad" tras recoger 58 toneladas de residuos, dos menos que el año pasado, según ha informado el Ayuntamiento de la capital. La afluencia registrada ha sido ligeramente menor que la del año pasado.

Por su parte, Cruz Roja ha atendido a un total de 41 personas por intoxicaciones, 27 por quemaduras, 36 por traumatismo y 10 por lipotimia. Además, ha sido necesario desplazar a seis personas a centros hospitalarios debido a traumatismos (3) y una por quemaduras.

El concejal de Mejora Climática, Carlos Mundina, en declaraciones a primera hora de este miércoles, ha resaltado la "normalidad" de la noche de San Juan y ha precisado que la "primera impresión" de los técnicos del servicio de limpieza del consistorio sobre las cuatro de la mañana ha sido que ha habido "una menor afluencia de público que otros años, quizá porque estamos en miércoles, a mitad de semana".

El operativo municipal arrancó con controles de tráfico en las vías urbanas próximas al distrito marítimo y con el reparto de leña por parte de la Concejalía de Parques y Jardines en nueve puntos del Paseo Marítimo. Se han entregado más de 25 toneladas, clasificada y troceada en fracciones manipulables, procedente de la poda realizada durante el invierno por las brigadas de Parques y Jardines.

De su lado, el operativo de la Policía Local ha contado con un contingente de más de 300 agentes, de los que 218 han estado desplegados en las playas del norte y 82 en las del sur. El puesto de mando preventivo norte se ha situado en la explanada de los delfines del Paseo de Neptuno desde las 20.00 horas hasta las 06.00 horas. El encendido de hogueras solo se ha permitido en las playas del norte.

También en el paseo marítimo se ha instalado un punto de asistencia del Grupo de Atención al Maltrato (GAMA) de la Policía Local. Y, en coordinación con el Servicio de Igualdad, se han ubicado también cuatro Puntos Violeta en las playas del Cabanyal y la Malva-rosa para ofrecer información, asesoramiento y prevención ante posibles delitos contra la libertad sexual.

Mientras, el dispositivo de limpieza ha estado integrado por cerca de 300 personas para que a las ocho y media de la mañana estuviera todo completamente limpio para que todos aquellos que quieran disfrutar de un día de playa puedan hacerlo.