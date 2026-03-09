El 95% de las obras del plan de encauzamientos urbanos de la Generalitat tras la dana están acabadas o en ejecución

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, visita Montroi y Montserrat para comprobar el avance de las obras de encauzamiento - GVA

VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha asegurado que el 95% de las actuaciones de la Generalitat del plan de encauzamientos urbanos para prevenir inundaciones ya están finalizadas o en ejecución.

Barrachina ha visitado este lunes Montroi y Montserrat (Valencians) para comprobar el avance de las obras de encauzamiento que se ejecutan en ambos municipios para reducir el riesgo de inundación y reforzar la seguridad del territorio tras los daños ocasionados por la dana del 29 de octubre de 2024.

Según ha expuesto, el plan de encauzamientos impulsado por la Generalitat avanza "con todas las actuaciones en marcha" y se trata de intervenir en los puntos críticos para pasar de la reparación a la prevención: "Son obras que se ven, pero sobre todo se miden en protección. Queremos que, cuando llegue un episodio de lluvias intensas, los municipios tengan más capacidad de respuesta y menos puntos vulnerables".

Las obras visitadas suman una inversión de 3,7 millones de euros, con un plazo de ejecución de 15 meses y finalización prevista para el próximo julio. Los trabajos se iniciaron en abril de 2025 y avanzan con actuaciones ya ejecutadas sobre el terreno.

Estas actuaciones se enmarcan, "a pesar de no ser competencia de la Generalitat", en el plan autonómico de recuperación de encauzamientos urbanos dañados por la dana, dotado con una inversión global de 29 millones de euros y actuaciones en cinco comarcas y 28 localidades. El programa contempla 39 obras, de las que 17 ya están finalizadas.

El titular de Agricultura ha destacado además el alcance en la comarca valenciana de la Ribera Alta, donde el plan suma 17 actuaciones en diez localidades y una inversión comarcal de 4.455.472 euros.

En Montroi se actúa en dos tramos. El primero es el barranco de Les Valletes, junto al puente de la CV-405 y el entorno del centro comercial, donde se ejecuta un muro de contención de hormigón armado y se protege el talud mediante escollera, con el objetivo de estabilizar la margen y asegurar el encauzamiento en un punto sensible del municipio.

La segunda intervención se desarrolla en el río Magro, en el entorno de las calles Sant Bertomeu y Ausiàs March, e incluye la formación de una berma de escollera, la ejecución de muros de hormigón armado, muros de gaviones y la reposición del vial afectado, además de actuaciones de estabilización y mejora del lecho para recuperar la funcionalidad hidráulica y reducir el riesgo de desbordamiento.

En Montserrat, los trabajos se desarrollan en el barranco de l'Agroix, junto al Pantanet, e incluyen la reconstrucción del pontón, la reposición del área recreativa, la reparación de muros, la estabilización del lecho con escollera y la reposición del camino de ribera, con el objetivo de restituir infraestructuras dañadas y reforzar la seguridad del entorno ante avenidas.

Miguel Barrachina ha reiterado que la Generalitat mantendrá el seguimiento de estas obras "hasta que estén terminadas", además de señalar la prioridad de ejecutar soluciones con criterios técnicos, coordinación con los municipios y seguridad de la población: "Reparamos, pero también prevenimos. Esa es la diferencia entre volver a sufrir lo mismo o estar mejor preparados".