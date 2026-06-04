El 95,54% del alumnado de 3 años de Infantil obtiene plaza en uno de los cuatro primeros centros solicitados

Niño pintando - GVA

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 95,54 por ciento del alumnado de 3 años de Infantil ha obtenido plaza en uno de los cuatro primeros centros solicitados en el proceso de admisión, según ha informado la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, que ha publicado este jueves las listas provisionales de admisión de Infantil y Primaria para el curso 2026-2027. Las familias podrán presentar alegaciones del 4 al 8 de junio tanto para Infantil como para Primaria.

En total, y según las solicitudes registradas, 27.744 niños y niñas iniciarán la etapa escolar en 1º de Infantil el próximo curso. A esta cifra se suman los 6.104 alumnos que este año han comenzado su escolarización en aulas de 2 años y que pasarán automáticamente a las clases de 3 años.

En este proceso de admisión, las familias han podido seleccionar la lengua base en la que sus hijos recibirán la enseñanza marcando esta opción como preferente en la solicitud. Además, como principal novedad de este curso, el alumnado ya escolarizado ha tenido la posibilidad de solicitar un cambio de lengua base dentro de su mismo centro educativo, siempre que se indicara el NIA y esta opción figurara como primera preferencia.

Según Educación, "los resultados de adjudicación muestran asimismo una elevada correspondencia entre las preferencias de las familias y las plazas asignadas". Por provincias, el 96,64% de los niños y niñas de 3 años de Alicante ha conseguido plaza en alguno de los cuatro primeros centros solicitados; en Valencia este porcentaje alcanza el 95,06%, mientras que en Castellón se sitúa en el 94,12%.

Asimismo, el 97,02% del alumnado de 1º de Infantil ha obtenido plaza en alguno de los centros elegidos durante el proceso de admisión.

Por lo que respecta a la distribución territorial del alumnado que comenzará esta etapa educativa el próximo curso, en Valencia se incorporarán 14.506 nuevos alumnos, a los que se añadirán 2.263 procedentes de aulas de 2 años. En Alicante, serán 10.192 los nuevos escolares, junto a otros 2.562 que promocionan desde dichas aulas. En Castellón, la cifra asciende a 3.046 nuevos alumnos, además de los 1.279 que se incorporarán automáticamente desde las aulas de 2 años.

En cuanto a la demanda de plazas, los centros que han registrado un mayor número de solicitudes en relación con la oferta disponible en la Comunitat Valenciana han sido el Centro Privado Comenius Centre Educatiu (València), el Centro Privado La Purísima (Torrent), el Centro Privado Salesianos-San Juan Bosco (València), el CEIP Costa Blanca (Alicante), el CEIP Les Terretes (Torrent), el Centro Privado Santa Ana (València), el CEIP Mestalla (València), el CEIP Mediterráneo (Alicante), el CEIP Carles Salvador (Castelló de la Plana) y el Centro Privado Fasta Madre Sacramento (Torrent).

Por provincias, en Alicante los tres centros con mayor número de solicitudes en proporción a las plazas ofertadas han sido el CEIP Costa Blanca, el CEIP Mediterráneo y el CEIP San Blas, todos ellos ubicados en la capital alicantina. En Castellón destacan el CEIP Carles Salvador, el Centro Privado Escuelas Pías y el CEIP Isidoro Andrés Villarroya, los tres situados en la capital. Por su parte, en Valencia encabezan la clasificación el Centro Privado Comenius Centre Educatiu, el Centro Privado La Purísima de Torrent y el Centro Privado Salesianos-San Juan Bosco.

ALEGACIONES Y MATRÍCULA

Tras la publicación de las listas provisionales, las familias podrán presentar alegaciones entre el 4 y el 8 de junio, tanto para Infantil como para Primaria. Las listas definitivas se publicarán el próximo 18 de junio.

A partir de esa fecha se abrirá también el periodo de matrícula. El trámite podrá realizarse de forma telemática a través de adminova.gva.es entre el 18 y el 29 de junio, mientras que quienes opten por la modalidad presencial podrán formalizarla del 18 de junio al 2 de julio.