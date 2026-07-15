Aagesen espera que la causa por el audio manipulado de Aemet el 29O llegue hasta el final: "No podemos aceptar bulos"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una visita institucional a la sede de la Aemet. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha celebrado que la causa abierta por la manipulación de un audio entre una meteoróloga de Aemet y una técnica del 112 de la Generalitat el día de la dana siga adelante y ha expresado en su confianza en que se "llegue hasta el final" porque "no podemos aceptar bulos".

Así lo ha aseverado la ministra, que este miércoles ha visitado al sede en València de la Agencia Estatal de Meteorología, a preguntas de los medios sobre el hecho de que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria plaza número 6 haya imputado al exsubsecretario de la Conselleria de Justicia Ricardo García en la causa en la que se investiga la filtración manipulada del audio del día de la dana correspondiente a parte de una conversación entre dos trabajadoras.

En la rueda de prensa, la vicepresidenta ha estado acompañada del delegado territorial de la Aemet, Jorge Tamayo; de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, y la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín.

"Desde aquí, una meteórologa y la Aemet denunció algo que es muy importante: la manipulación de un audio donde había una predicción exacta, concreta y adecuada a la realidad y donde esa manipulación lo que hizo es propagar un bulo que desprotege a la población y que amenaza a los científicos y a los meteórologos, a las personas que nos protegen", ha argumentado.

"Por tanto, --ha continuado-- yo recibo como muy buena noticia que este procedimiento siga. Hemos visto que ya hay una imputación".

Aagensen ha aprovechado el acto para "agradecer el trabajo de Aemet, el que hace aquí en la Comunitat Valenciana y el que hace cada día en todas las partes del territorio".

Igualmente, ha hecho "un llamamiento": "No podemos permitir esos bulos alrededor de algo tan importante para la población. Me parece importante que veamos que la demanda sigue su curso, hay un procedimiento en marcha y que llegue a término desde el punto de vista de quién manipuló y quién difundió porque hubo una manipulación primero y luego una difusión en un momento extraordinariamente complicado", ha recordado.

"La información que llega a la ciudadanía ha de ser veraz y no se puede atacar a los profesionales. Nunca", ha zanjado.