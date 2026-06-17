Abierta la inscripción para el curso 2026-2027 de las agrupaciones musicales de la UV

Abierta la inscripción para el curso 2026/2027de las agrupaciones musicales de la UV - UV

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (OFUV) y la Escola Coral La Nau han abierto sus respectivos procesos de incorporación de nuevos miembros para el curso 2026-2027. Ambas agrupaciones, integradas en el Área de Actividades Musicales UV, ofrecen formación musical dirigida a diferentes franjas de edad.

Por un lado, la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València ha convocado las pruebas de acceso para incorporar nuevos integrantes. Las personas interesadas deberán formalizar la preinscripción a través de un formulario antes del 16 de octubre y superar las pruebas, que se celebrarán a partir del 26 de octubre, ha informado la UV en un comunicado.

Para el curso 2026-2027, la OFUV convoca plazas en las especialidades de oboe/corno inglés, tuba, violín, viola, violonchelo y contrabajo. Las personas aspirantes no podrán superar los 23 años de edad y deberán estar cursando, como mínimo, los últimos cursos de los estudios profesionales de música. También se valorará positivamente estar cursando estudios universitarios.

La Orquestra Filharmònica desarrolla su actividad a lo largodel curso académico, con ensayos regulares los lunes (de 19 a 22 horas) y los jueves (de 20 a 22 horas) en la Sala Charles Darwin del Campus de Burjassot. Además de la experiencia artística y formativa, ofrece ayudas económicas para la formación musical y reconocimiento académico para el estudiantado de la Universitat de València y de los conservatorios superiores de música de Valencia y Castellón.

Desde su creación, la OFUV se ha consolidado como una de las principales orquestas universitarias del Estado, combinando la excelencia artística con la formación de jóvenes músicos y músicas en un entorno universitario. Dirigida por Hilari Garcia Gázquez, tiene una plantilla de 80 jóvenes músicos y su finalidad es proporcionarles una formación de alta calidad en interpretación orquestal, con profesorado especializado.

Por otro lado, la Escola Coral La Nau también ha iniciado el proceso de preinscripción para el próximo curso. La formación musical está dirigida a niños y niñas desde los cuatro años hasta cuarto de ESO. Los ensayos tendrán lugar en la Capilla de la Sapiencia del Centre Cultural La Nau los lunes de 18.00 a 19.15 horas.

La Escola Coral, dirigida por Mónica Perales i Massana, es un proyecto educativo y musical que tiene como objetivo fomentar la práctica del canto coral desde las primeras edades, favoreciendo el desarrollo musical, la creatividad, el trabajo en equipo y la convivencia. A lo largo del curso, sus integrantes participan en ensayos semanales, conciertos, encuentros e intercambios con otras agrupaciones corales infantiles.

Con estas convocatorias, la Universitat de València refuerza su compromiso con la formación musical y la difusión de la cultura, ofreciendo itinerarios de participación artística que abarcan desde la infancia hasta la etapa universitaria.