Abierto València reunirá en septiembre a 16 galerías, museos y colecciones privadas de la ciudad

Abierto València - FACILITADA POR LAVAC

VALÈNCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana (LAVAC) ha presentado la programación de una nueva edición de Abierto València 2026, que del 17 al 20 de septiembre reunirá 16 galerías, museos y colecciones privadas de la ciudad y que contará con una segunda semana de rutas promovidas por el Ayuntamiento de València del 23 al 26 de septiembre.

Según ha informado la organización en un comunicado, la cita anual se ha consolidado como "una de las grandes citas del calendario cultural valenciano", que congrega cada año a coleccionistas, profesionales del sector y público general en torno al arte contemporáneo de la ciudad.

Así, esta edición reúne a las 16 galerías que integran actualmente Lavac: CLC Arte, Galería Ana Serratosa, Alba Cabrera, Benlliure, Gabinete de Dibujos, Galería Cuatro, Jorge López Galería, Galería Thema, La Mercería, Luis Adelantado, Osnova, Rosa Santos, Set Espai d'Art, Shiras Galería, Tuesday to Friday y Vangar.

Las 16 participantes abrirán sus puertas de forma conjunta el viernes 18 de septiembre, de 17.00 a 21.00 horas e invitarán a todo el público que quiera pasar por las salas a "disfrutar del arte y de la compañía de muchos de los artistas".

El proyecto se apoya en la colaboración de "un amplio tejido" de instituciones, espacios culturales y patrocinadores: el IVAM, el Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH), el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), Bombas Gens Y Colección Jose Luis Soler, PhotoEspaña, el Museo de Bellas Artes de València,el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de València y Cervezas Alhambra, entre otros.

Esta colaboración de agentes públicos y privados "refuerza el papel de Abierto València como una de las citas más completas del panorama artístico valenciano y consolida a la ciudad como un punto de encuentro para el arte contemporáneo a nivel nacional", ha señalado.

Con esta programación, la asociación espera superar la afluencia de ediciones anteriores y confirma a Abierto València como "una cita ineludible" para coleccionistas, profesionales y público general interesado en el arte contemporáneo. La imagen de esta edición es, un año más, obra del diseñador Antonio Ballesteros.

PREMIO CERVEZAS ALHAMBRA

Un año más, Abierto Valencia cuenta con el Premio Cervezas Alhambra, cuyo ganador será elegido a través de la votación del público.

Con este galardón, desde Cervezas Alhambra han subrayado su "compromiso" con la creación contemporánea y ponen el foco en el "valor del proceso creativo y en la creación de autor". Un reconocimiento que "visibiliza el trabajo de artistas y galerías y contribuye a acercar el arte contemporáneo al público desde una mirada más atenta y consciente".