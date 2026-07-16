Abre sus puertas el Blasco Battery Lab, una "herramienta de formación de talento técnico y empleo"

El CIPFP Blasco Ibáñez de València inaugura su Battery Lab. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El CIPFP Blasco Ibáñez de València inaugura su Battery Lab, una "herramienta de formación de talento técnico y empleo" que permitirá consolidar una relación estable entre el centro educativo y el entorno industrial".

La inauguración del laboratorio se ha llevado a cabo este jueves en un acto que ha contado con la presencia del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy; y el director del CIPFP Blasco Ibáñez, Carles Mora Escrig, junto a representantes de la Dirección General de Formación Profesional, y de las entidades colaboradoras: PowerCo, el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), Quimacova, la Universitat Politècnica de València y el Ayuntamiento de València.

Durante el acto, se ha avanzado que el CIPFP Vicente Blasco Ibáñez impartirá a partir del curso 2026-2027 una adaptación del ciclo de Grado Superior de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad, que incorpora contenidos específicos relacionados con la fabricación de baterías de litio.

La flexibilización curricular mantiene íntegramente los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación establecidos en la normativa estatal, garantizando la validez oficial del título y adaptando la enseñanza a las necesidades de un sector industrial en plena expansión.

El nuevo itinerario permitirá al alumnado adquirir competencias especializadas en caracterización fisicoquímica y electroquímica de materiales, validación de resultados, control de calidad y fabricación de celdas. Asimismo, incorporará el aprendizaje de estándares internacionales de calidad, protocolos de buenas prácticas de laboratorio y competencias relacionadas con la sostenibilidad, la digitalización industrial y la mejora continua, en línea con las demandas de la industria.

La adaptación del currículo es fruto del trabajo conjunto de la Dirección General de Formación Profesional, el CIPFP Vicente Blasco Ibáñez, PowerCo, el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), Quimacova y otros agentes del ecosistema industrial. Además, el profesorado del centro ha recibido formación específica en fabricación de baterías para incorporar estos conocimientos a la enseñanza del ciclo.

"PRIMER PASO" DEL FUTURO BATTERY CAMPUS DE SAGUNTO

Esta iniciativa constituye el "primer paso" del futuro Battery Campus de Sagunto, previsto para 2027, que integrará Formación Profesional Dual, laboratorios avanzados e infraestructuras tecnológicas para reforzar la conexión entre la formación y la actividad industrial.

En esta misma línea, la Dirección General de Formación Profesional trabaja en la adaptación curricular de los ciclos superiores de Mecatrónica y de Automatización y Robótica para extender esta especialización a otros perfiles profesionales vinculados a la industria de las baterías.

El director del CIPFP Blasco Ibáñez ha celebrado que su Battery Lab ofrecerá "un espacio para aprender, formar talento técnico y consolidar una relación estable entre el centro educativo y el entorno industrial".

"Es un símbolo de innovación, pero sobre todo como una herramienta de formación, ocupación y de servicio público", ha incidido.

"La Formación Profesional ha estado cerca de las personas, de las empresas y de los retos reales del territorio". La implantación de PowerCo en Sagunt "está generando un nuevo ecosistema productivo que demanda perfiles cualificados en química aplicada, análisis de materiales, control de calidad, seguridad, sostenibilidad, digitalización y procesos industriales avanzados", ha detallado Mora.

"La excelencia no puede ser solo un reconocimiento formal, debe traducirse en proyectos, espacios, metodologías, en colaboración con empresas y en oportunidades concretas para nuestro alumnado. La educación es realmente un motor que mueve y cambia la vida", ha agregado.

El director ha recordado que este proyecto nace en un contexto en el que la Comunitat Valenciana "está viviendo una transformación industrial vinculada a la movilidad eléctrica, al almacenamiento energético y a la fabricación de baterías".

Por su parte, Daniel McEvoy ha ensalzado "una FP pública capaz de anticiparse, colaborar con el entorno educativo, actualizar sus enseñanzas y responder con rigor ante los grandes retos industriales de la Comunitat".

Asimismo, ha pronunciado que "la transición energética, la movilidad y el almacenamiento sostenible no son conceptos abstractos. Son realidades que están transformando nuestra economía y están generando nuevas necesidades de cualificación".

En palabras del secretario autonómico, "desde el primer momento, el objetivo ha sido claro: convertir una necesidad estratégica en formación concreta, perfiles profesionales reales y en oportunidades para los alumnos y los trabajadores que deben integrarse en el nuevo ecosistema productivo", ha resaltado.

En la misma línea, McEvoy ha dicho que "la innovación educativa no se sostiene solo con equipamientos o normas, se sostiene con profesionales que estudian, se forman, comparten conocimiento y aceptan el reto de enseñar contenidos nuevos en contextos también nuevos".

De esta forma, se ha referido al Blasco Battery Lab como "una inversión de cara al futuro" que facilitará "la inserción laboral" y el aprendizaje de "tecnologías emergentes".