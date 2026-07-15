Abren las inscripciones al reto solidario 'Valencia Bike Contra el Cáncer'

Pedro Cuesta, Diputado de Turismo y Deportes; Rocío Gil, Concejala de Deportes; Tomás Trénor, Presidente de Contra el Cáncer Valencia, Angel Casero, patrocinador de la Vuelta a la CV junto con el resto de patrocinadores de Aquaservice, Sklum y Singularu. - REMITIDA CONTRA EL CÁNCER VALENCIA

VALÈNCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia ha abierto ya las inscripciones al reto 'Valencia Bike Contra el Cáncer', una iniciativa que combina deporte y solidaridad "con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludable y seguir impulsando el acompañamiento a las personas con cáncer y sus familias", así como la investigación oncológica, según ha informado la entidad en un comunicado.

Se trata de un desafío personalizado, no competitivo y abierto a todas las personas, pensado para que cada participante pueda elegir su propio reto: los kilómetros, el ritmo, el recorrido y el lugar desde el que quiere sumarse. Aunque la fecha oficial del evento será el 22 de noviembre, cada persona podrá adaptar el desafío al día que mejor le convenga y realizarlo desde cualquier punto de España.

Con una inscripción de 30 euros --de los que 9,5 euros son para la asociación--, los participantes recibirán un maillot conmemorativo de edición limitada, de la marca Gobik, diseñado especialmente para el reto 'Valencia Bike Contra el Cáncer'. Además, todas las personas inscritas entrarán en el sorteo de un dorsal para el Desafío 10 Picos y de una experiencia VIP para dos personas en una de las etapas de la Volta a la Comunitat Valenciana.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Volta a la Comunitat Valenciana y con el apoyo de las empresas patrocinadoras Aquaservice, Gobik, Sklum y Singularu. El director de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana, Ángel Casero, ha querido sumarse personalmente a la iniciativa.

El gerente de la Asociación Javier Llombart, ha destacado que "'Valencia Bike Contra el Cáncer' nace con una vocación muy clara: sumar a la sociedad en torno a un reto saludable, solidario y accesible. No se trata de competir, sino de pedalear cada uno a su ritmo, desde donde quiera, y convertir ese esfuerzo personal en apoyo real para quienes conviven con el cáncer".

Llombart ha subrayado también que "el deporte es una herramienta fundamental para promover la salud y prevenir enfermedades, pero en este caso es, además, una forma de compromiso. Cada inscripción nos ayuda a seguir acompañando a pacientes y familiares, y a continuar apostando por la investigación para avanzar frente al cáncer".

'Valencia Bike Contra el Cáncer' surge en Valencia con la experiencia previa de iniciativas similares desarrolladas en otras comunidades autónomas y con la voluntad de abrirse a toda la ciudadanía. El reto está pensado tanto para ciclistas habituales como para personas que quieran iniciarse o simplemente sumarse a una causa solidaria a través de la bicicleta.