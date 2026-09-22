La Academia Europea de Museos reúne en el MARQ a más de un centenar de profesionales de todo el mundo

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ALICANTE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) acogerá esta semana el encuentro anual de la Academia Europea de Museos (EMA), que reunirá en la ciudad a más de un centenar de profesionales del ámbito museográfico de todo el mundo y culminará con la gala de entrega de los Premios EMA 2026.

Tras la recepción de bienvenida, prevista el jueves 24 en el Palacio Provincial, el programa se trasladará al MARQ, donde durante el viernes y el sábado se sucederán las presentaciones de los proyectos nominados y distintos talleres. Las jornadas culminarán el sábado con la entrega de los galardones.

Por su parte, el Museo de Bellas Artes de Alicante (MUBAG) acogerá el viernes el acto del Premio Niños en los Museos, con el que cada año Hands On! premia el proyecto infantil más destacado, ha detallado la Diputación de Alicante en un comunicado.

La EMA es una institución europea que congrega a especialistas internacionales para "liderar la innovación museística, promoviendo espacios culturales más eficientes que actúen como ejes de cambio social y educación inclusiva".

Los museos seleccionados presentarán ante el jurado sus experiencias y logros para optar a los galardones en las categorías de Premio Museo de Arte, centrado en el papel social de los museos de bellas artes; Premio Luigi Micheletti, que reconoce a los museos de historia más innovadores; y el Premio DASA, en reconocimiento a los programas educativos y de accesibilidad en las colecciones de los museos europeos y en sus exposiciones, que fue otorgado a la Fundación CV MARQ en 2024 por su trabajo en el área de didáctica y accesibilidad.

Además, este año la organización de la EMA va a distinguir a los asistentes con otros dos reconocimientos: el Premio a la Trayectoria y el Premio a la Institución Destacada. También se va a hacer entrega del Premio de la Audiencia, en el que votan todos los museos participantes y que se entrega al museo cuya presentación haya sido más innovadora.

El trabajo de la EMA se basa en un programa de formación con probada capacidad para desarrollar y gestionar proyectos museísticos "innovadores". "Los museos constituyen una herramienta fundamental para afrontar los retos socioeconómicos y culturales de la sociedad contemporánea. La Academia defiende el papel del museo moderno como punto de encuentro y foro para el desarrollo del debate científico, la creatividad, la cohesión social y el diálogo cultural", ha apuntado la Diputación.

INSTITUCIONES

Según ha resaltado la entidad provincial, estarán presentes en Alicante esta semana, entre otros, "instituciones y museos como el Victoria and Albert Museum de Londres, el Rijksmuseum de Amsterdam, el Museo de Historia Natural de Croacia, la Galería Nacional de Eslovenia, el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Atenas y el Museo Etnológico de Tracia, ambos en Grecia; la Fundación Anastasios G. Leventis de Chipre, el Museo Tunceli de Turquía, el Museo Nacional de Literatura Rumana, la Casa de la Música de Hungría, el Museo POLIN de Historia de los Judíos Polacos, el Museo de Fotografía de Cracovia en Polonia, el Museo Nacional de la Resistencia y los Derechos Humanos de Luxemburgo; el Museo del Calzado de Somerset en Inglaterra, el Museo de Odense en Dinamarca o La Nube Steam Discovery Center de El Paso en Texas, Estados Unidos".