La Acadèmia de l'Audiovisual, IVC y AAPV impulsan el València Acting Program en Promercat-València Film Market

Sorteo de participantes - AVAV

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV), el Institut Valencià de Cultura (IVC) y la Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) han puesto en marcha el València Acting Program, una iniciativa profesional integrada en la sexta edición de Promercat-València Film Market que se celebrará del 17 al 19 de junio en los cines MN4 de Alfafar (Valencia).

Este programa nace "con el objetivo de generar un espacio de encuentro y posicionamiento profesional para intérpretes valencianos, facilitando el contacto directo con profesionales del casting de ámbito estatal en el marco de uno de los principales mercados audiovisuales del territorio", han informado desde la organización en un comunicado.

Los doce intérpretes participantes en esta propuesta han sido seleccionados mediante un sorteo celebrado este lunes, 8 de junio, en la Filmoteca Valenciana, con presencia de Nacho Navarro, miembro de la Junta Directiva de AVAV; Jordi Ballester, secretario de Audiovisual de la AAPV; y Luis Gosálbez, director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC.

La convocatoria registró un total de 80 inscripciones, "lo que refleja el interés del sector interpretativo valenciano por este tipo de iniciativas profesionales", han señalado.

El València Acting Program está organizado en colaboración con la Asociación Profesional de Dirección de Casting de España (APDICE) y contará con la participación de las directoras de casting Norma Masip, Alejandra Alaff y Belén Calafell, y del director de casting Víctor Antolí, "todos ellos vinculados a proyectos audiovisuales de primer nivel del ámbito nacional".

La programación incluye sesiones prácticas en grupos reducidos centradas en herramientas actuales de casting, self tapes, dirección en sala y procesos reales de selección, así como encuentros profesionales One to One entre intérpretes y directores de casting.

Estas reuniones individualizadas están concebidas como espacios de orientación, feedback profesional y contacto directo entre talento e industria, han añadido los impulsores de la iniciativa.

Los participantes tendrán también acceso a las actividades de networking de Promercat y compartirán espacios con productoras, distribuidoras y otros agentes del sector audiovisual.

Los doce intérpretes seleccionados son Alexandru Marín, Mel·lina Algarra Robles, Mauro Cervera Just, María Guerra Marchirant, Vicky Sirera Hernández, Fernando Soler Roig, Sixto Xavier García, Mariam Torres, Alex Rubio Renovell, Jaime Linares Martínez, Amparo Ferrer Báguena y Laura Useleti.

PROMERCAT-VALÈNCIA FILM MARKET

Promercat es el mercado audiovisual profesional de referencia en la Comunitat Valenciana, orientado a impulsar la coproducción, facilitar alianzas entre productoras y conectar proyectos valencianos y españoles con televisiones, distribuidoras, agentes de ventas y fondos públicos en el mercado nacional e internacional.

El València Acting Program se integra en su sexta edición "como una apuesta por ampliar la presencia del talento interpretativo valenciano en la industria audiovisual estatal", ha remarcado la organización.