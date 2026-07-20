La Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual abre la convocatoria de la IX edición de los Premis Lola Gaos

Imagen de archivo de los Premis Lola Gaos - ACADPEMIA VALENCIANA DE L'AUDIOVISUAL

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV) abre la convocatoria de la IX edición de los Premis de l'Audiovisual Valencià-Lola Gaos. Los galardones, coorganizados junto al Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), reconocen la excelencia en cinematografía, televisión, contenido sonoro de proximidad, publicidad, animación, documentales y videojuegos y celebran la innovación y la dedicación en el arte audiovisual valenciano.

Las bases de esta edición se han publicado este lunes y la inscripción se podrá realizar a partir de mañana martes por personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos, mediante el formulario online correspondiente en la página oficial de los Premios Lola Gaos (https://premislolagaos.com/), donde también pueden consultarse las bases, las categorías y el calendario de la convocatoria. El fin de inscripciones será el día 7 de septiembre de 2026.

La fecha de estreno de las obras candidatas a los galardones deberá estar comprendida entre el 14 de noviembre de 2025 y el día anterior a la celebración de la IX Gala de Premios, detalla la organización en un comunicado.

Esta edición incorpora varias modificaciones aprobadas por la Comisión de Bases y la Junta de l'Acadèmia, orientadas a dar mayor flexibilidad en la presentación de candidaturas. En las categorías individuales de interpretación, se elimina el límite de intérpretes presentados por candidatura.

NOVEDADES

Hasta ahora existía un tope de dos intérpretes protagonistas y cuatro de reparto; a partir de esta edición, será la propia productora quien decida cuántos intérpretes presenta. Se incorpora además un nuevo requisito en las categorías individuales: en cada candidatura deberá presentarse el o la profesional de mayor rango dentro de su departamento.

Para las categorías de interpretación protagonista y reparto, se exigirá que el contrato refleje la categoría por la que se postula, un extremo que deberá certificarse mediante una declaración jurada del productor o productora, ratificada por el intérprete. En cuanto a los cortometrajes, se fija un periodo de elegibilidad de dos años, pudiendo presentarse obras calificadas hasta dos años antes de la convocatoria.

La categoría dedicada a la radio pasa a denominarse Mejor Contenido Sonoro de Proximidad e incorpora también los pódcasts, ya sean emitidos por una cadena de radio valenciana o creados de forma independiente por profesionales del sector.

Por último, en la puntuación objetiva de valencianidad se añade una nueva opción, otra jefatura, que permite sumar un punto a candidaturas con cargos no contemplados hasta ahora en el listado.

Los Premis de l'Audiovisual Valencià - Lola Gaos nacieron en 2018 con el objetivo de visibilizar el trabajo del sector audiovisual valenciano. En ocho ediciones se han convertido en una cita imprescindible para cineastas, técnicos, creadores de series y videojuegos.

La última gala, celebrada el pasado noviembre en el Auditorio de la Diputación de Alacant (ADDA), coronó a 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat, como gran triunfadora de la noche con siete galardones, entre ellos mejor largometraje de ficción, dirección y guion. La edición, que reunió 458 candidaturas (un 30% más que en la anterior), rindió además homenaje al guionista Rodolf Sirera, Premio de Honor de la edición.