La Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual impulsa el primer gran encuentro profesional del sector tras la dana

Cartel de la jornada - AVAV

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV), con el apoyo del Ministerio de Cultura a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), celebrará el próximo 2 de julio la Jornada de Reactivación, Refuerzo y Prevención del Audiovisual Valenciano, un encuentro concebido para "compartir aprendizajes, identificar necesidades y construir propuestas que contribuyan a fortalecer el sector ante futuras situaciones de crisis".

El encuentro, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Riba-roja, tendrá lugar en el Espai d'Art Contemporani El Castell de Riba-roja de Túria y reunirá a profesionales, empresas, instituciones, investigadores y entidades vinculadas al audiovisual valenciano en "un espacio de trabajo colectivo, formación especializada y análisis sectorial", según ha informado la Acadèmia en un comunicado.

La jornada arrancará con una charla inaugural dedicada a la preservación de la memoria audiovisual en tiempos de crisis climática, que contará con la participación de Inmaculada Trull Ortiz, jefa de Recuperación de la Filmoteca Valenciana, y María Calimano, responsable del archivo de la Filmoteca Canaria, bajo la moderación de Chus Piqueras, técnica del archivo fílmico de la Filmoteca Valenciana.

Acto seguido, Econcult, el Área de Investigación en Economía de la Cultura y Turismo de la Universitat de València dirigida por Pau Rausell, presentará la metodología del estudio sobre el impacto de la DANA en el sector que está desarrollando, un trabajo que incorporará las aportaciones recogidas a lo largo del encuentro.

El núcleo del programa lo formarán cuatro mesas de trabajo simultáneas. La primera abordará la necesidad de desarrollar protocolos de actuación ante situaciones de crisis: José Jaime Linares, de APPA, y Armando Romero, de la Valencia Film Office, se sentarán junto a Sara González (Cinevent) y Nayra Petrini, especialista en prevención en rodaje, con Amparo Oliver, de la Universitat de València, como moderadora-observadora del estudio de impacto.

Por su parte, la segunda mesa analizará el impacto económico sobre empresas y profesionales y las herramientas disponibles para la recuperación del tejido productivo. Participarán Pau Rausell (Econcult / Universitat de València), Alfred Costa (subdirector de Continguts de À Punt), un representante del ICAA, la productora ejecutiva Ana Camacho (Turanga Films), Luis Gosálbez, director adjunto de Audiovisuales del Institut Valencià de Cultura, y Patricia Motilla, responsable en España del área de Cultura, Deporte y Entretenimiento de Andersen.

La tercera pondrá el foco en la salud mental, la precariedad y el acompañamiento a los profesionales afectados. Yessica Díaz, de Psicólogos Sin Fronteras, y Elba Torres, de la Oficina de Recuperación Cultural, compartirán mesa con Pilar del Pueblo López, del Col·legi Oficial de Psicologia, con Sylvia Georgieva (Econcult) como observadora del estudio de impacto.

Por último, la cuarta mesa se centrará en la conservación de la memoria y el patrimonio audiovisual: el historiador cinematográfico Esteve Riambau, historiador cinematográfico, participará junto a Yuri Aguilar, especialista en preservación audiovisual y titular del mayor archivo privado de 35mm de la Comunitat Valenciana; Ester Alba, profesora de Historia del Arte de la Universitat de València; Concha Soler Monreal, documentalista del archivo de RTVV y À Punt; e Inmaculada Trull Ortiz, jefa de Recuperación de la Filmoteca Valenciana.

Francesc Felipe (Econcult) ejercerá como moderador-observador del estudio de impacto. Las conclusiones de las mesas se incorporarán al estudio encargado a la Universitat de València y servirán de base para un documento estratégico con propuestas orientadas a reforzar la capacidad de respuesta del sector ante futuras emergencias, impulsar la innovación y favorecer la cooperación entre profesionales, instituciones y agentes culturales.

TESTIMONIOS Y FORMACIÓN

La programación de la tarde incluirá una sesión formativa especializada sobre conservación, memoria y patrimonio audiovisual, así como un bloque de testimonios de empresas y profesionales afectados por la DANA: la maquilladora autónoma Fátima Arioui, Jesús Villar, de la empresa de alquiler de equipos técnicos Alkilaudio, y Antonio Martí, propietario de los cines MN4.

La jornada concluirá a las 20.30 horas en el Auditori de Torrent con el concierto Ecos de Llum, organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Torrent e interpretado por la Universal Symphony Orchestra bajo la dirección de José Martínez Colomina. El recital pondrá en valor el talento musical que sostiene al audiovisual valenciano con un programa formado íntegramente por obras de compositoras y compositores del territorio.

Luis Ivars abrirá con 'Capitán Trueno y el Santo Grial';, seguido de 'Pujant al 47'39';, de Arnau Bataller, y '¡Vaya vacaciones!';, de Vanessa Garde. Isabel Latorre presentará 'Valenciana'; Josué Vergara, 'Top of the World'; y 'Aer';; Pablo Torres, 'Vida, Conciencia';, y los Hermanos Ferrando, 'Brainstorming'; e 'Yrreal';. Isabel Royan interpretará 'Olvido';, y Enric Murillo cerrará el programa con tres piezas de raíz valenciana: 'Arroz y Tartana';, 'Juanito y Tónica'; y 'Valencia con Gente'.