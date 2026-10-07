Acampada València afirma tener en marcha soluciones para los actos del 9 d'Octubre y llama a dialogar a Catalá

Acampada por el derecho a la vivienda en la Plaza del Ayuntamiento de València a 7 de octubre - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización de la acampada por la vivienda instalada en la Plaza del Ayuntamiento de València ha explicado que, tras mantener contactos con la Delegación del Gobierno con un "resultado positivo", "se han encontrado soluciones que ya se están poniendo en marcha para garantizar que el acto del 9 d'Octubre se desarrolle con la máxima normalidad posible".

Por tanto, en un comunicado difundido en sus redes sociales, ha realizado "un llamamiento público a la Alcaldía para que se abra al debate y a la colaboración con la Acampada", en relación a la programación para conmemorar el Día de la Comunitat Valenciana.

"Queremos manifestar nuestra total disposición a abrir una línea de diálogo con la Alcaldía de València. Lamentamos que, hasta el momento, no hayan querido llevar a cabo esta comunicación", ha señalado Acampada València.

Desde la movilización han concluido que "el diálogo es la herramienta fundamental para encontrar soluciones a los problemas que nos han llevado a la calle".