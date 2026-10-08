Acampada València dice que la memoria de Mari Carmen es su "fuerza": "Seguiremos luchando por ti"

La Acampada por la vivienda de València a primera jora de este jueves, 8 de octubre.- EUROPA PRESS

Denuncian "intentos de boicot de grupos reaccionarios" y afirman que, "frente al odio", responderán con "presencia comunitaria y apoyo mutuo"

Denuncian "intentos de boicot de grupos reaccionarios" y afirman que, "frente al odio", responderán con "presencia comunitaria y apoyo mutuo"

VALÈNCIA, 8 (EUROPA PRESS)

La Acampada por la vivienda de València ha expresado su dolor por el fallecimiento de Mari Carmen y ha asegurado que "su memoria será su fuerza". "Nosotros seguiremos luchando por ti".

Así lo han manifestado las personas que integran el campamento tras la muerte de Mari Carmen, la anciana desahuciada de su hogar que se ha convertido en la cara más visible de las protestas para exigir el derecho a la vivienda.

En una publicación en sus redes sociales, Acampada València asegura que Mari Carmen es "el rostro de un sistema que ha fallado, una vida que el sistema no protegió". Y advierten de que no se trata de un caso aislado, sino de "la consecuencia de un modelo que pone el beneficio por delante de las personas".

"Mientras se permite la especulación, la gente pierde sus casas y sus vidas. Que su memoria sea nuestra fuerza. Ni gente sin casa ni casas sin gente. Descansa Mari Carmen", terminan.

Por otra parte, Acampada València ha hecho público este jueves un comunicado en el que denuncia públicamente "las amenazas de agresión e intentos de boicot por parte de grupos reaccionarios" contra su "espacio de protesta legítima y pacifica". Cabe recordar que el colectivo Patriam había convocado para esta tarde a las seis una concentración para "desalojar a la acampada ilegal" que, según han anunciado en sus redes sociales y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras, se va a desarrollar en la Plaza de la Reina por razones de seguridad.

"Frente al odio y los intentos de amedrentar a quienes luchamos por un techo digno, respondemos con presencia comunitaria y apoyo mutuo", aseveran los acampados, que agregan que, por ello, hacen "un llamamiento urgente a todo el tejido asociativo, vecinal y militante a acudir y blindar la acampada".

Desde la Acampada instan para "garantizar la seguridad y tranquilidad" de todas las personas asistentes, a seguir estrictamente una serie de pautas: movilizarse en grupo y actuar en todo momento de forma no violenta. Subrayan, igualmente, que queda totalmente prohibido llevar cualquier tipo de arma u objeto contundente.

MENSAJE DE TRANQUILIDAD

En la misma línea, aseguran que no iniciarán conflictos y piden mantener la calma y la organización. "Queremos dar un mensaje de tranquilidad a todas las personas que acudan: contamos con apoyo para garantizar la protección del espacio; tenemos protocolo de defensa, hay un plan de actuación coordinado ante cualquier eventualidad".

"No ocurrirá ningún incidente, la presencia masiva y organizada es nuestra mejor garantía. Actuaremos sin violencia, pero no estamos indefensos", apostillan.

VALLADO POR EL 9 D'OCTUBRE

Por su parte, desde el equipo de gobierno municipal han explicado que a lo largo de esta mañana está realizando el vallado habitual del recorrido de los actos del 9 d'Octubre, por lo que se ven elementos de protección y separación en la propia plaza del Ayuntamiento --donde se ubica la Acampada- y en el resto del itinerario que seguirá la Procesión Cívica.

La organización de la acampada informó ayer de que, tras mantener contactos con la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana con un "resultado positivo", "se han encontrado soluciones que ya se están poniendo en marcha para garantizar que el acto del 9 d'Octubre se desarrolle con la máxima normalidad posible".

Entre ellas, según ha podido saber Europa Press figura el traslado de algunas tiendas y su reubicación a la zona más cercana a Correos para ni interferir en el regreso de la procesión.

Para ello, la Acampada, en un comunicado difundido en sus redes sociales, ha realizado "un llamamiento público a la Alcaldía para que se abra al debate y a la colaboración con la Acampada", en relación a la programación para conmemorar el Día de la Comunitat Valenciana.

"Queremos manifestar nuestra total disposición a abrir una línea de diálogo con la Alcaldía de València. Lamentamos que, hasta el momento, no hayan querido llevar a cabo esta comunicación", ha señalado Acampada València.