Acampada València insta al Ayuntamiento a acudir a la mesa de negociación para dialogar: "No pedimos nada raro"

Una pancarta con lema 'Aquí no hay quien viva' durante la acampada por el derecho a la vivienda, en la Plaza del Ayuntamiento, a 16 de octubre de 2026, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Acampada por la vivienda de València ha solicitado al Ayuntamiento de la ciudad que acuda a la mesa de negociación convocada para este jueves, también con representantes la Generalitat y la Delegación de Gobierno, y han defendido que no piden "nada raro", sino medidas que esperan "que se lleven algún día a cabo" en esta materia. Por el momento, solo ha confirmado asistencia la representación del Ejecutivo central.

De este modo lo han explicado los portavoces de la Acampada, Dan, Cristian e Ira, en atención a medios este miércoles en la plaza del Ayuntamiento, desde donde han señalado que el futuro de la Acampada y si se levanta o no se decidirá en todo caso tras la mesa este jueves, dependiendo de cómo concluya y de si las distintas administraciones se comprometen a asumir sus reivindicaciones.

No obstante, han recalcado que cualquier decisión en ese sentido "será tomada de manera asamblearia" y han deslizado que, aunque se decidiera abandonar la plaza del Ayuntamiento, podrían acudir igualmente de manera semanal a celebrar una asamblea.

Dicho esto, han insistido en que la continuidad de la Acampada es "indefinida": "Si tenemos que levantarla, será decidido en asamblea". Y han reivindicado que la situación de la de València es diferente e "independiente" a la de Madrid, que fue desalojada esta semana.

Por otro lado, después de que representantes de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de València y de Confecomerç dialogaran el martes con portavoces de la Acampada para intentar "llegar a un acuerdo y un entendimiento" de cara a la celebración de la Navidad, estos últimos han asegurado que se ha alcanzado un "preacuerdo" con el comercio para ver "de qué manera podemos hacer una desacampada cuando consigamos nuestras reivindicaciones", pero han insistido en la necesidad de que el Ayuntamiento acuda a dialogar.

DIÁLOGO CON EL COMERCIO

"Nuestra idea es que el comercio no se vea afectado, pero que tampoco se vea afectada la vivienda, esté quien esté", han sostenido desde la Acampada, y han pedido que el consistorio les "escuche". "No estamos pidiendo nada raro", han considerado. "Me da igual ahora mismo que esté María José Catalá, que estuviera Joan Ribó... estuviera quien estuviera hablaríamos con él porque esto es una problemática que afecta a todos, da igual quien gobierne", han dicho.

De hecho, han asegurado que dialogarán igualmente con cualquier representante del Ayuntamiento, si a la mesa de negociación no acude la alcaldesa, porque tienen "clarísimo" que Catalá "a título personal no va a bajar", pero miembros de su gobierno municipal "tienen la capacidad de hablar por ella" y pueden acudir. "Lo que queremos hablar no es nada ni agresivo ni violento, queremos dar unas medidas que esperamos que se lleven algún día a cabo", han concretado.

No obstante, han garantizado que continuarán "todas las semanas, los meses y los años que haga falta" y han avisado: "Nosotros nos podemos ir, pero, igual que nos vamos, podemos volver".

Además, los portavoces de la Acampada han indicado que representantes de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de València y de Confecomerç dialogaron este pasado martes con ellos y han afirmado que existe un preacuerdo para permitir la celebración de la Navidad en la plaza del Ayuntamiento, pero lo vinculan al éxito de la mesa de negociación. "Realmente las tiendas (de campaña) son lo de menos, aquí lo que importa realmente es el discurso político", han apuntado.

En todo caso, han valorado la intención de "aproximar las posturas" y "unificar fuerzas" porque desde la Acampada entienden "la importancia del comercio" y de que este pueda celebrar con normalidad la campaña navideña. "Sin habitantes no hay comercio, no hay historia y no hay València", han defendido.

A CATALÁ: "ELLA SABRÁ LO QUE ESTÁ HACIENDO"

Preguntados por el hecho de que la alcaldesa de València, Mª José Catalá, haya insistido este miércoles en la necesidad de trabajar "de forma coordinada" con Delegación de Gobierno en el proceso de "recuperación de la normalidad" en la plaza del Ayuntamiento y haya asegurado que no le consta la convocatoria de la mesa de negociación, han replicado que, si no acude nadie por parte del consistorio, negociarán con el resto de instituciones "sin la alcaldesa". "Ella sabrá lo que está haciendo, si no quiere escuchar al pueblo que le representa, pues ella verá lo que pasa", han deslizado.

Asimismo, han afeado a la primera edil que hable de recuperar la "normalidad" en la plaza del Ayuntamiento cuando "hace años que está demostrado, no solo por este gobierno, sino el anterior, que el comercio y el centro se están turistificando, se están perdiendo negocios centenarios y nadie hace nada". "Sin habitantes no hay comercio, sin comercio no hay historia y quieren que València sea un decorado de televisión", han criticado.

Paralelamente, los portavoces de la Acampada han denunciado que desde algunos sectores se ha intentado trasladar que esta iniciativa era "un espacio de confrontación" y han "dado una imagen que no es la verdad": "Nosotros no queremos confrontación, no queremos conflicto, nosotros hablamos. Somos una organización y un conjunto de personas que defienden la no violencia. Siempre está en nuestra identidad como pueblo valenciano y también en nuestra identidad como Acampada".