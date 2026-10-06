Acampada València no prevé desplazarse por el 9 d'Octubre y exige al Ayuntamiento buscar alternativas para los actos

Decenas de personas acampadas en la Plaza del Ayuntamiento, a 4 de octubre de 2026, en València - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acampada por la vivienda instalada en la plaza del Ayuntamiento de València pretende "aguantar" el próximo viernes 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, no prevé desplazarse de su ubicación y cree que debe ser el consistorio el que busque alternativas para desarrollar los actos programados en el centro de la ciudad durante estos días. En cualquier caso, admite que "el 9 d'Octubre es un día muy importante para los valencianos" y garantiza que colaborará para que las dos causas puedan "convivir".

Así lo han trasladado dos portavoces de la acampada, Hugo y Mario, en declaraciones a los medios en la plaza del Ayuntamiento, después de que la alcaldesa de València, Mª José Catalá, haya defendido este martes que el 9 d'Octubre es un "día sagrado" para los valencianos y que el consistorio velará por que se celebren todos los actos.

Los portavoces de la acampada, que han cifrado en unas 400 tiendas y 600 personas las movilizadas en la plaza, han recalcado: "Ninguna clase de debate respecto a si levantamos la acampada. Está claro, se ha votado y es unánime que la acampada es indefinida. Aguantaremos el 9 d'Octubre, vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas". Dicho esto, han querido trasladar "un mensaje para la alcaldesa, para el Ayuntamiento", de que los participantes en la acampada están "completamente de acuerdo en que el 9 d'Octubre es muy importante para los valencianos".

"Sin embargo --han remarcado--, también somos dos causas muy buenas para los ciudadanos de València y queremos que podamos convivir. El gobierno (local) tiene recursos para desplazar todas las actividades y que podemos convivir ambas cosas". Entre esas actividades han apuntado a la 'mascletà' que cada 9 d'Octubre se dispara en la plaza del Ayuntamiento.

Respecto a si contemplan la posibilidad de mantener la acampada pero compatibilizándola con los actos del 9 d'Octubre, los portavoces han defendido que "claro que cabe la posibilidad", pero han señalado que es el Ayuntamiento quien "tiene recursos para hacerlo": "Puede desplazarse todo, no estamos en contra del 9 d'Octubre para nada, lo apoyamos y vamos a intentar decorar la acampada para el 9 d'Octubre, también para dar esa buena imagen y apoyar ese día tan especial para los valencianos".

Sobre si están dispuestos a desplazarse de la plaza, han subrayado que "habría que hablarlo, pero en principio no", porque no disponen "de los mismos medios que un ayuntamiento, que una administración pública".

"Estamos aquí, tenemos todas las tiendas, todo preparado, los toldos... Estamos trabajando mucho en que esto sea habitable, en estar en las mejores condiciones posibles y somos perfectamente conscientes de que el Ayuntamiento tiene los medios para trasladar los actos. Nosotros no estamos en contra y, de hecho deseamos y queremos que se celebre el 9 d'Octubre porque también somos valencianos", han insistido.

Los portavoces de la acampada han hecho hincapié en que esta convocatoria es "pacífica" y en que no es "excluyente" del 9 d'Octubre, ya que consideran que decir eso es "una falacia". Además, han recordado que "esto trasciende a València, es una protesta a nivel nacional y nos afecta a todos: valencianos y no valencianos".

Por eso han apuntado como "mínimos" para levantar la acampada la expropiación de los fondos buitres para aumentar el parque de vivienda pública, la regulación de precios y "sobre todo, ese llamamiento a la huelga general" aprobada por CCOO y UGT para este otoño. "Si el decreto no contempla todo esto, continuaremos", han advertido en cuanto a si la acampada se mantendrá al margen de que el Gobierno logre sacar adelante las medidas de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso.

"MOVIMIENTOS PARA REPRIMIR LA ACAMPADA"

Por otro lado, los portavoces de la acampada de València han explicado que les ha llegado "información" de que se están organizando para el próximo jueves 8, un día antes del 9 d'octubre, "movimientos para reprimir la acampada o levantarla".

"No sabemos si de forma violenta o no violenta, nosotros somos un movimiento pacífico y nunca vamos a responder a la violencia con violencia, pero sí que hacemos un llamamiento a toda la gente a que se solidarice con nosotros, que vengan a apoyarnos. No queremos que haya ningún tipo de violencia, pero necesitamos apoyo de la gente porque nos sentimos inseguros", han concluido.