Acampada València no tendrá programación interna por el 9 d'Octubre: "Respetamos nuestra fiesta valenciana"

La Acampada en la Plaza del Ayuntamiento de València. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Acampada València por el derecho a la vivienda ha anunciado que este viernes, Dia de la Comunitat, no desarrollará programación interna por el 9 d'Octubre: "Respetamos nuestra fiesta valenciana", aseguran sus integrantes en un comunicado.

Las personas acampadas subrayan su respeto a los actos por la festividad del 9 d'Octubre y aseguran que "acompañarán las manifestaciones correctas, así como actividades programadas oficiales".

Desde la Acampada València defienden que han hecho "todo lo posible" y un esfuerzo para que las celebraciones del 9 d'Octubre se lleven a cabo con normalidad. De esta manera, se han adoptado medidas como desplazar algunas tiendas para facilitar el desarrollo de la Procesión Cívica.