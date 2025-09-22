Un accidente múltiple en la N-332, en Benissa, deja seis heridos, dos menores

ALICANTE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un accidente múltiple en la N-332, a altura de la salida nueva Benissa (Alicante), ha dejado seis heridos, entre ellos dos menores, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El incidente se registró este domingo, sobre las 20.30 horas, en la N-332, en Benissa, con cuatro vehículos implicados entre los que hubo un choque frontal y varios alcances. Uno de los turismos volcó como consecuencia del golpe.

Seis personas resultaron heridas de carácter grave y de diversa consideración, entre ellas, dos menores, han indicado las mismas fuentes.

En el operativo de rescate han participado cinco dotaciones de bomberos de los parque de Benissa y Dénia; diferentes ambulancias movilizadas por CICU para atender y trasladar a los heridos; Policía Local de Benissa y Guardia Civil.