Un accidente obliga a cortar la A-23, en Gilet, sentido Teruel

Imagen de las carreteras afectadas - DGT

VALÈNCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un accidente registrado esta mañana ha obligado a cortar la A-23, a la altura del municipio valenciano de Gilet, sentido Teruel, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

El incidente ha tenido lugar este viernes, por causas que no han trascendido, en el punto kilométrico 4 de la A-23, en Gilet.

Como consecuencia, se ha cortado la carretera y se ha habilitado un desvío señalizado por la N-234, han apuntado las mismas fuentes.