Acció Ecologista Agró advierte del "gran impacto" que están teniendo obras postdana "en zonas ecológicamente valiosas"

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Acción Ecologista-Agró ha constatado que diferentes obras de reconstrucción de los daños causados por la dana en comarcas de interior valencianas están teniendo "un impacto muy grande" en zonas ecológicamente "valiosas" que podría evitarse en gran medida y que se desarrollan sin estudios ni garantías ambientales.

Al respecto, en un comunicado, ha advertido: "Aunque las obras sean necesarias y urgentes no se puede aceptar de ninguna forma que se realicen de forma agresiva y con graves daños ambientales, sobre todo, como resultado del uso intensivo de maquinaria pesando en áreas de gran valor ecológico, incluso en zonas protegidas y sin ningún miramiento ambiental".

Así, la organización ecologista ha apuntado que han comprobado que en "numerosos puntos" de las comarcas de la Ribera Alta, la Foia de Bunyol, La Serrania y la Plana d'Utiel-Requena, los trabajos han producido "graves impactos ambientales y paisajísticos" en zonas de alto valor ecológico de ríos como el Magro, el Bunyol, el Millars, el Túria, el Reatillo, el Regajo y numerosos barrancos afluentes, afectando espacios de la Red Natura 2000, al Parc natural del Turia y al Parc natural de Xera-Sot del Xera.

En concreto, ha apuntado que se puede documentar como se han dañado "extensos tramos" de ríos y barrancos para reparar puentes, vados, caminos, carreteras y otras estructuras, "sin que fuera estrictamente necesario afectar extensiones tan grandes y de manera tan brutal".

"No sólo han producido un impacto al entorno de cada infraestructura reparada o reconstruida, sino que han alterado completamente el lecho y los márgenes a lo largo de centenares de metros río arriba y río abajo, ampliando enormemente e injustificadamente el daño ambiental", ha señalado.

Así, ha asegura que las máquinas han removido y desplazado de forma "nada respetuosa" con el paisaje y el ecosistema fluvial "grandes cantidades" de rocas, guijarros y arena dejando explandas y taludes artificiales y, en algunos casos, canalizaciones, que además de tener un grave impacto visual han afectado la flora y la fauna fluvial, incluyendo especies amenazadas como la loina, el mirlo de agua o la nutria".

En otros casos, las actuaciones detectadas parecen "completamente innecesarias y contraproducentes" como "las mal denominadas 'limpiezas de barrancos' que hemos observado en muchos puntos de las cuencas del río Túria y del río Magro". "Al contrario de lo que algunos opinan, la vegetación, junto con las irregularidades naturales de los lechos de ríos y barrancos, frenan la velocidad de lel agua y favorecen la infiltración, reteniendo sedimentos y disminuyendo los procesos erosivos", ha destacado.

Por ello, ha recalcado que ríos y barrancos con vegetación y sin alteraciones "protegen mucho más frente a las riadas que los que han sido desforestados y alterados por la mano del hombre". Sin embargo, ha afirmado que en muchos barrancos y ríos se está actuando de forma "absolutamente bárbara" y con "un absoluto desprecio" de estos frágiles ecosistemas".

Así, ha apntado que es "especialmente grave" que algunas de las zonas afectadas son áreas protegidas incluidas en la Red Natura 2000 o están dentro de parques naturales y que actuaciones se están haciendo "sin estudios de impacto ambiental ni una planificación rigurosa para evitar daños a los ecosistemas afectados".

"Resulta intolerable, y es una prueba del poco que hemos aprendido de los desastres ambientales, que justamente obras que pretenden restaurar o reconstruir después de una catástrofe se hagan sin estudios de impacto ni garantías ambientales y originando daños ecológicos importantes", ha lamentado.

ACCIÓN HUMANA

En ese sentido, ha apuntado que "muchos de los que llamamos desastres naturales son originados o amplificados por causas humanas". "Ni los incendios forestales pueden calificarse de naturales cuando el 80% los causamos los humanos ni los grandes daños originados por una dana son resultado únicamente de procesos naturales", ha apostillado.

Así, ha recalcado que "no es admisible que la reconstrucción o la regeneración de los efectos de la dana vuelva a caer en la repetición de esas actuaciones irresponsables, efectuadas a lo largo de muchas décadas" porque "se está facilitando la próxima catástrofe anunciada que cada vez serán más frecuentes".

Por todo ello, ha exigido al Consell que "rectifique cuanto antes y actúe con las máximas cautelas y prevenciones ambientales". "No es admisible que el dinero para reconstruir y restaurar se use de forma que dañen y destruyan, innecesariamente, elementos naturales y ecosistemas valiosos porque se amplificará los riesgos y los daños originados por futuras danas. La ignorancia y el desprecio a los valores naturales nos harán repetir los errores", ha apostillado.