Acció Ecologista-Agró advierte del vertido de aguas residuales de Catarroja a l'Albufera desde la dana

Lago de l'Albufera - AGRÓ

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Acció Ecologista-Agró ha advertido, en un comunicado, de que les aguas residuales de Catarroja han estado "fluyendo continuamente" hacia l'Albufera desde la dana "contaminando gravemente el puerto y el canal que desagua al lago".

Al respecto, ha constatado que desde la década de 1970, l'Albufera está "lejos de su buen estado ecológico", pero a pesar de que la "degradación es histórica" los efectos de la barrancada provocada por la dana "han agravado la situación".

Así, han explicado que el desbordamiento del barranco de Chiva o del Poyo "esparció una enorme cantidad de residuos de todo tipo por la zona norte del Parque natural afectando las marjales de Catarroja, Massanassa, Alfafar, Albal y Silla, principalmente" y aunque parte de "los residuos más gordos se han retirado, la fracción de menor tamaño ha acabado diseminada por gran parte del humedal".

Además, ha señalado que la barrancada "también se llevó una buena parte de las infraestructuras de saneamiento, alcantarillados y depuradoras, que tantos años habían costado de implantar" y "se generó, por lo tanto, una aguda contaminación persistente de las aguas que fluyen hacia l'Albufera, que las administraciones públicas competentes, casi inmediatamente, el 4 de diciembre de 2024, se afanaron a asegurar que ya se había revertido, logrando el 'derramamiento cero'". "Nada más lejos de la realidad", ha afirmado la organización ecologista.

Así, ha señalado que en este momento, "un año y medio después de la dana las aguas residuales de Catarroja, y sospechamos que también las de las otras poblaciones afectadas, han seguido fluyendo continuamente" al lago, lo que indica "una baja preocupación por la recuperación del agua que alimenta este humedal protegido, la joya de la corona valenciana".

De hecho, ha apuntado que los datos publicados por la Conselleria "lo confirman": "Se encuentran concentraciones muy altas de sustancias y parámetros fisicoquímics propias de contaminación fecal e industrial con efectos incluso tóxicos sobre la fauna acuática". EsAl respecto, ha advertido de que provocarán "anoxias y los problemas se acentuarán a medida que suben las temperaturas de cara en verano".

Es más, ha afirmado que "ya se están produciendo mortandades como denuncian los pescadores de la zona" y "la situación resulta especialmente preocupante, dado que todo hace pensar que la reconstrucción completa de las infraestructuras no será cosa de meses, sino más bien de años". Por ello, ve "prioritario" que "todas las administraciones competentes arbitran y facilitan actuaciones para cortar radicalmente, con carácter urgente, esta entrada masiva de aguas residuales al humedal".

"Las Administraciones se hacen propaganda continuamente con las muchas ideas que tienen para recuperar l'Albufera, pero pasan los años y no se ven acciones efectivas", ha lamentado. Así, ha apuntado que desde el Ministerio hace unos meses presentaron el 'Plan de actuaciones para la recuperación y mejora de la resiliencia de l'Albufera", dotado con 56,3 millones, y que si se suman otras actuaciones suyas ya en marcha se llegaban a 132,5 millones.

Otro plan presentado a "bombo y platillo" es el de la Generalitat Valenciana, el 'Plan de Acción Integral para la Recuperación Ecológica de l'Albufera', que apuntaba a 100 millones para recuperar el lago después de las inundaciones, y dos días después anunció 15 millones extra para el dragado selectivo y la eliminación de excesos de sedimentos. Por lo tanto, aquel paquete autonómico quedaba en 115 millones anunciados.

"Con tantos millones previstos esperamos que se recuerdan de este problema continuo y recurrente, y se hagan por fin actuaciones que bloquean las llegadas de aguas residuales y por eso es necesario que se tengan en consideración las recomendaciones recogidas en la 'Estrategia de gestión de aguas residuales y pluviales, del área metropolitana de Valencia y l'Horta Sur', donde se detallan una serie de medidas que pueden contribuir a recuperar la calidad del agua y reducir sustancialmente la entrada de aguas residuales", ha confiado.

Acción Ecologista-Agró ve "intolerable la continuada entrada de aguas residuales a l'Albufera" cuanod es "un problema de primer orden que se debía de haber abordado hace muchos años, y que ahora, con la lluvia de millones previstos, se tienen que corregir rápidamente, sin más esperas". "Ha llegado el momento de que las administraciones se ponen a trabajar, seriamente, en un problema que arrastra l'Albufera de aguas verdes hace más de 50 años", ha apostillado.

CONTRATO DE EMERGENCIAS

Por su parte, desde la Generalitat se ha confirmado que se está en contacto con el Ayuntamiento de Catarroja para solucionar este problema derivado de la red del alcantarillado y la canalización de aguas pluviales. Así, fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente han matizado que este episodio de vertidos es "reciente" y han recalcado que en cuanto fue detectado las diferentes administraciones "tomaron medidas en el asunto".

De hecho, han explicado que se está tramitando un contrato de emergencia para empezar las obras a "la mayor brevedad posible".

El problema radica, han aclarado, en que "parte de un muro de la red ha cedido y provoca que cuando hay un exceso de aguas pluviales se desborde la canalización".

En cualquier caso, han afirmado que la rotura "no se produjo en la dana, aunque es evidente que el episodio pudo deteriorar la infraestructura que en los últimos días ha cedido parcialmente". De hecho, han señalado que durante la dana el episodio "más significativo se produjo al romperse el colector del barranco del Poyo, que sí provocaba una afección mucho más significativa", pero que en diciembre de 2024, tras unas obras de emergencias, "se detuvo el vertido y posteriormente se llevaron a cabo otras actuaciones para realizar una infraestructura definitiva".

De forma paralela, han destacado que desde la Generalitat y en colaboración con otras administraciones "se trabaja para mejorar el estado del agua de l'Albufera y, entre otras cosas, durante los últimos meses se ha mejorado la monitorización del lago", lo que permite "identificar de una forma rápida vertidos como este". También han destacado que se han retirado toneladas de residuos en los municipios ribereños (incluidos considerados peligrosos con un procedimiento específico) e impulsado una batimetría para conocer la morfología del lago tras la dana de cara a un dragado selectivo.