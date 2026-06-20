Un acertante de la Bonoloto gana más de cuatro millones de euros en Massanassa (València)

Archivo - Administración número 2 de Mislata, Valencia. - LOTERÍAS - Archivo

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto de este sábado, 20 de junio, ha dejado un total de 4.139.024,49 euros a un acertante de Primera Categoría --seis aciertos-- en Massanassa (València).

En concreto, el billete ha sido consignado en la Administración Número 1 de este municipio, ubicada en el número 111 de la avenida Blasco Ibáñez, y no existen más boletos premiados en la categoría.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 41, 29, 06, 39, 31 Y 32. El número complementario es el 26 y el reintegro, el 4.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 80 boletos acertantes premiados con 3.588,33 euros.