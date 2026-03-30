Un acertante de La Bonoloto gana un millón de euros en Castellón de la Plana

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

CASTELLÓN 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en Castellón de la Plana percibirá 1.089.535,58 euros por un premio de Primera Categoría en el sorteo celebrado este lunes, 30 de marzo.

El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 16 del municipio castellonense, situada en Carretera Nacional - 340 Km. 64,5 Local 64 C, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes ha estado formada por los números 47, 41, 28, 5, 33 y 43. El número complementario es el 18 y el reint egro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.291.360,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 8 de Alcobendas (Madrid), situada en Ruperto Chapi, 55 y en el Despacho Receptor número 21.015 de Cádiz, situado en Virgen de la Palma, 18.