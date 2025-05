Activistas europeas contra ganadería industrial se concentran frente a una macroexplotación bovina en Bétera (Valencia)

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Activistas europeas se han concentrado este sábado frente a la macroexplotación ganadera bovina More Holstein en Bétera (Valencia) para denunciar el 'greenwashing' de la instalación industrial, con más de 3.000 vacas lecheras en Bétera. La empresa ha recibido una "fuerte oposición" del vecindario y de las organizaciones sociales y ambientales locales, que exigen "el fin de un modelo que contamina el agua, el aire y los suelos".

En esta acción, que está enmarcada en el encuentro europeo contra la ganadería industrial --organizado por Amigas de la Tierra y en el que participan Ecologistas en Acción y Stop Ganadería Industrial-- , decenas de activistas de toda Europa se han reunido para "visibilizar los impactos de las macroexplotaciones ganaderas" y "compartir experiencias locales de resistencia en otros territorios", según ha detallado Amigas de la Tierra en un comunicado.

En la protesta se han podido observar carteles con lemas como 'Por un mundo rural vivo', 'No a las macrogranjas. No a la contaminación. No a la recalificación del suelo', 'Las macrogranjas contaminan y nadie dice ni mu', 'People power now' --'Poder del pueblo ya'-- o 'Moratoire sur les fermes-usines' --'Cierre de las granjas industriales'-- .

Según las activistas contra la ganadería industrial, a pesar de estar certificada por el sello B Corp (un sello "supuestamente otorgado" a empresas con altos estándares de desempeño social y ambiental), la instalación industrial "parece no causar la misma buena impresión" entre las personas que viven a su alrededor.

Aunque la empresa se sitúa en el término municipal de Bétera, cuyo ayuntamiento es favorable al proyecto, en la localidad vecina de La Pobla de Vallbona la población ha constituido un grupo vecinal en contra de la explotación.

El vecindario de La Pobla "sufre las consecuencias de vivir a menos de un kilómetro de la explotación de ganadería industrial", que "llena sus casas de ruido, moscas y olor de las toneladas de excrementos que se producen allí cada día".

La vecina de la urbanización El Cerrao Juani Caballero ha explicado que la empresa "quiere recalificar los terrenos agrícolas protegidos a uso ganadero industrial" para así "duplicar el tamaño de la granja". De ser aprobado este cambio, "nuestras vidas se verán todavía más afectadas", ha lamentado Caballero.

En apoyo a este grupo vecinal, activistas de Friends of the Earth Europe, la federación europea de Amigas de la Tierra, junto con organizaciones de Italia, Francia, Dinamarca, Reino Unido, Hungría y Polonia, se han reunido en la ciudad de València para trabajar conjuntamente contra la ganadería industrial y han realizado esta acción de protesta.

EL BENEFICIO ECONÓMICO, "POR DELANTE"

La integrante de Amigas de la Tierra Amanda Subiela ha denunciado que "una vez más queda evidenciado cómo se pone por delante el beneficio económico de una sola empresa a los derechos de las personas".

"Esta explotación ha funcionado en la ilegalidad durante décadas y ahora es premiada con un sello B Corp y con la posibilidad de duplicar el espacio ocupado, mientras sigue contaminando y afectando a la población", ha censurado.

Las organizaciones han señalado que "esto no es un caso aislado, sino parte de un modelo especulativo y concentrado en pocas empresas, pero extendido por todo el Estado" y han advertido que "hace que el 30 por ciento de las aguas subterráneas estén contaminadas por nitratos". En concreto, en la Comunitat Valenciana se encuentra una de las fronteras de expansión de macroexplotaciones ganaderas, por lo que "resulta clave frenar esta actividad cuanto antes", han clamado.

'GREENWASHING' DE MORE HOLSTEIN

Para los movimientos ecologistas, la instalación More Holstein, que suministra leche a Danone con su fábrica en Aldaia, desde donde salen productos para toda España, es "un caso paradigmático" de lavado verde (o 'greenwashing'). Se trata de la primera macroexplotación ganadera europea B Corp. Sin embargo, vecinas y vecinos han denunciado "múltiples irregularidades" que se han alargado durante décadas.

En primer lugar, la explotación "ha contado durante muchos años con un número de animales mayor del permitido". A su vez, las organizaciones han criticado también vertidos ilegales al barranco del Carraixet, lo que "pone en peligro la integridad ecológica del barranco y supone graves impactos sobre la población de la zona, como es la pérdida de agua potable".

"La ganadería industrial promueve un modelo injusto, que provoca impactos negativos entre la población, mientras arrasa con sus recursos y concentra la riqueza en manos de unas pocas empresas", han manifestado.