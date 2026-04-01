Acusaciones piden a la jueza de la dana que vuelva a declarar el bombero que dijo a Pradas que le "cortaron las alas"

Archivo - Juzgados de Catarroja (Valencia) - JORGE GIL/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Acusaciones personadas en la causa por la gestión de la dana han solicitado a la jueza de Catarroja (Valencia) que vuelva a llamar a declarar como testigo al jefe de la unidad de Alzira de los bomberos forestales en relación a los mensajes y audios de Whatsapp que remitió a la exconsellera de Interior Salomé Pradas y en los que, entre otras cosas, le decía que ella había hecho "hasta donde podía y hasta donde le dejaron".

Así, al menos dos acusaciones --las ejercidas por la Associació de Víctimes Mortals DANA 29-O, por una parte, y Acció Cultural del País Valencià (ACPV), por otra-- se han dirigido a la magistrada para que acuerde la nueva testifical.

Este bombero compareció el pasado lunes ante la instructora y accedió a que se incorporen al procedimiento el contenido de una serie de mensajes a través de Whatsapp remitidos a la exconsellera --investigada en la causa-- antes de acudir a declarar.

En uno de los mensajes enviados a Salomé Pradas le decía que estuviera "tranquila". "Nada, Salomé, estate tranquila, porque al final sigo diciendo, que al final, para mí hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron, porque al final tanto tú como nosotros, nosotros teníamos nuestros jefes por encima, que entre ellos una de nuestros jefes eras tú y tú tienes a tus jefes por encima que al final, si te van cortando las alas, pues como a los bomberos forestales nos las cortaron desde el consorcio", decía en su audio.

En el escrito presentado por la representación letrada de ACPV, que ha consultado Europa Press, esta parte expone que, una vez examinado el cotejo, se constata que el testigo remitió audios a la investigada Salomé Pradas en los que vertía manifestaciones tales como "decirte que no te preocupes, "que yo sé lo que hablaste en el coche", "no voy a decir nada que...", "hiciste hasta dónde podías, hasta dónde te dejaron, porque al final tanto tú como nosotros, teníamos nuestros jefes por encima" o "Tú tienes a tus jefes por encima que, al final, si te van cortando las alas".

"O sea, que el testigo manifiesta conocer el contenido de la conversación que la señora Pradas mantuvo con un tercero y sostiene que la responsable de la emergencia tenía 'jefes' que le impidieron realizar determinadas actuaciones y que le cortaron las alas", señala ACPV en su petición.

En este punto, hace notar que dicha información "no la suministró" el testigo en su comparecencia "ni pudo ser interrogado sobre estos extremos" por lo que pide a la jueza que lo vuelva a citar para que "amplíe su declaración respecto a los extremos indicados".