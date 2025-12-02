Una acusada en el caso de la secta de Vistabella califica de espirituales las relaciones sexuales que tuvo con el líder

Juicio de la secta de Vistabella - EUROPA PRESS

El fiscal modifica sus conclusiones provisionales para atenuar, en general, las responsabilidades criminales de los acusados

CASTELLÓ, 2 Dic.

La última acusada que quedaba por declarar en el juicio que se sigue en la Audiencia de Castellón contra seis personas por supuestamente formar parte de una secta en torno a la figura de un líder que ofrecía y sometía a sus miembros a terapias supuestamente sanadoras basadas en ritos sexuales ha indicado que estaba casada y no se pensaba separar a pesar de que mantenía relaciones sexuales con el líder de la comunidad -fallecido en 2022 cuando se encontraba en prisión provisional- porque dichas relaciones eran "espirituales".

Según ha señalado a preguntas del fiscal, el amor que sentía hacia el líder de la supuesta secta de Vistabella era "espiritual", el cual les hacía creer que si tenían hijos con él serían "puros y salvarían al mundo".

La acusada ha señalado que solo tuvo conocimiento de que una de sus hijas se acostaba con el líder de la comunidad cuando ésta se lo contó en 2021, cuando ya tenía 21 años, pero ha destacado que nunca le dijo que había tenido relaciones con éste siendo menor, "puesto que, de haberlo sabido, no lo hubiera permitido y lo hubiera denunciado", ha dicho.

Ha explicado que ella empezó a estar mal con el líder de la comunidad desde que le recriminó que tuviera relaciones con su hija. Así mismo, ha subrayado que lo que menos se imaginó es que éste abusaba de menores, y ha aclarado que ella no participó en ningún acto sexual donde intervinieran menores.

El fiscal, que de manera provisional solicitaba para los seis acusados -cinco mujeres y un hombre- penas que oscilan entre los 16 y los 76 años de prisión por nueve delitos de abuso sexual -seis de ellos a menor de edad- y un delito de asociación ilícita, ha modificado este martes las mismas, a lo que se han adherido las acusaciones particulares, aunque han ratificado sus conclusiones provisionales respecto a la responsabilidad civil.

El Ministerio Fiscal, ha señalado que, en general, ha habido una atenuación de las responsabilidades criminales de los acusados puesto que ha modificado las reglas de participación delictiva, manteniendo el grado de participación de la compañera sentimental y de la nuera del líder de la comunidad, a excepción de en uno de los delitos.

Por su parte, uno de los letrados de la defensa ha relatado que las modificaciones de conclusiones del fiscal han sido "extraordinariamente numerosas, tanto en los hechos como en la calificación jurídica", por lo que ha solicitado un periodo de tiempo para "garantizar el derecho a la defensa".

El resto de abogados de las defensas se han adherido a la petición de su compañero, por lo que el juez ha acordado un periodo de diez días -el máximo que permite la ley- antes de que se reanude el juicio el próximo 17 de diciembre.