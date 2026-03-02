El ADDA acogerá en noviembre el XXI Congreso sobre la Violencia contra las Mujeres - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ya está inmersa en los preparativos del Congreso sobre la Violencia contra las Mujeres que, en su XXI edición tendrá lugar durante los días 18 y 19 de noviembre en el auditorio ADDA, con la participación de ponentes y expertos de diferentes ámbitos y sectores de actuación.

El Palacio Provincial ha acogido este lunes la reunión del comité científico encargado de definir los temas y elaborar el programa de este foro de debate y reflexión, dirigido principalmente a personal y trabajadores de las distintas administraciones públicas y entidades profesionales en el campo de la prevención y la intervención.

"Con la responsabilidad y sensibilidad que un evento de estas características requiere, nos reunimos hoy para avanzar en el diseño de este encuentro, que se ha consolidado como un espacio plural entre profesionales, instituciones y sociedad civil comprometidos con la defensa de los derechos de las mujeres", ha señalado la diputada de Igualdad, Loreto Serrano, quien ha presidido esta sesión de trabajo, según informa la Diputación en un comunicado.

Este comité científico, que se constituyó por primera vez en 2024, está integrado por representantes de la Diputación de Alicante, la Subdelegación del Gobierno, la Conselleria de Igualdad, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, el Colegio Oficial de Trabajo Social, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, el Colegio Oficial de la Abogacía de Alicante, el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante y el Col·legi Oficial de Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana.

"La participación de este órgano en el Congreso sobre la Violencia contra las Mujeres garantiza la calidad académica, técnica y científica del mismo, aporta rigor, promueve la selección de temáticas relevantes, asegura la diversidad de enfoques y contribuye al análisis y debate multidisciplinarios", ha concluido la diputada.